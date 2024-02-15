زيارة ميدانية للإعلاميين للاطلاع على منجزات مركز محمد بن راشد للفضاء

بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ضمن وزارة شؤون مجلس الوزراء زيارة ميدانية للإعلاميين إلى مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، للاطلاع على ما يقدمه ويحققه من منجزات ريادية، مثل القمر الاصطناعي ((محمد بن زايد سات)) MBZ -SAT، ومشروع محطة الفضاء القمرية.

دقة ووضوح

وجاءت الزيارة الميدانية بناءً على دعوة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الإعلاميين إلى زيارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك أثناء كلمة سموه في جلسة رئيسية بعنوان ((مسيرة الأجداد.. ومسؤولية الأجيال))، ضمن أعمال القمة العالمية الحكومية 2024 التي اختتمت في دبي أول من أمس، إذ قدم سموه خلالها الشكر والتقدير إلى مجموعة من المؤسسات الوطنية وقائديها والقائمين عليها، ومنها مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يضم نخبة من المهندسين والكوادر الإماراتية، التي تمثل القدوة الإيجابية وتحظى بتقدير وتثمين القيادة الرشيدة.

واطلع الإعلاميون خلال الزيارة الميدانية على مراحل بناء القمر الاصطناعي ((محمد بن زايد سات)) MBZ -SAT، والذي يتم تطويره في مركز محمد بن راشد للفضاء، ليصبح القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، ويتوقع إطلاقه خلال العام الجاري.

وسيتم تزويد القمر ((MBZ-Sat)) بنظام مؤتمت لترتيب الصور على مدار الساعة، يضمن له توفير صور تحاكي بجودتها أعلى معايير الدقة لصور الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدامات التجارية في العالم، وسيسهم ((MBZ-Sat)) في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية، التي توفر صوراً ذات دقة عالية، تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في الفضاء.

وتعرف الإعلاميون خلال زيارتهم لمركز محمد بن راشد للفضاء إلى الخطوات الأولى التي بدأها فريق عمل المركز لتطوير وحدة معادلة الضغط ((بوابة الإمارات)) في مشروع محطة الفضاء القمرية، بعد إعلان قيادتنا الرشيدة انضمام دولة الإمارات للمشروع.

عملية التصنيع

وقال المهندس سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام: إنه تم البدء في مرحلة التخطيط لوحدة معادلة الضغط في مشروع المحطة القمرية ((بوابة الإمارات))، ويجري العمل حالياً على بناء شراكات مع مختلف الوكالات تمهيداً لبدء عملية التصنيع في العام 2025.

وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات ضمن الدول التي سوف تقوم بتطوير المحطة القمرية، جاء نتيجة ثقة الشركاء العالميين بإمكانيات الدولة وكوادرها البشرية، والتي بنيت على أسس متينة طيلة السنوات الماضية، بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة لبرنامج الفضاء الإماراتي، لافتاً إلى أن محطة الفضاء القمرية سيجري استخدامها كمنصة للهبوط على سطح القمر والمريخ في المهمات المستقبلية في خطوة تمهد لعودة البشر مرة أخرى إلى القمر.

3 أشهر

وأضاف أن دولة الإمارات سوف تقوم بإرسال أول رائد فضاء للقمر لفترة قد تصل إلى 3 أشهر سيتم خلالها العمل على المشاريع وتحليل البيانات التي تخص سطح القمر.

بدوره، أوضح المهندس عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يتماشى مع مشروع المحطة القمرية، وتطوير الدولة لوحدة معادلة الضغط، مشيراً إلى أن المركز يضم حالياً 4 رواد مؤهلين ومدربين وجاهزين لأي مهمة، وقد يتم اختيار دفعات جديدة من برنامج الرواد خلال السنوات المقبلة وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تتطلبها المهمات في المستقبل.

وتتولى دولة الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة، وتستمر في تشغيلها لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد. وتمثل هذه الوحدة بوابة للمحطة، حيث ستكون نقطة دخول وخروج للبعثات ورواد الفضاء الذين يسافرون إلى سطح القمر من محطة الفضاء القمرية، ومن المتوقع إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق ((بوابة الإمارات)) في عام 2030.

دراسات وبيانات

وتعرف الإعلاميون خلال زيارتهم من فريق عمل المركز إلى كيفية التحكم في الأقمار الاصطناعية التي يديرها المركز، وتوفير خدمات الصور وتحليلها ودراستها وتقديم البيانات ذات الصلة للمجتمعات العلمية ومراكز البحث حول العالم، مثل القمرين الاصطناعيين ((دبي سات 1)) و((دبي سات 2)) اللذين تم إطلاقهما في 2009 و2013 على التوالي، ويدوران حالياً حول الأرض ويلتقطان صوراً طبقاً للتعليمات الموجهة من المحطة الأرضية ضمن المركز، إضافة إلى القمر ((نايف 1))، والذي يعتبر أول قمر اصطناعي نانومتري إماراتي، فضلاً عن القمر ((خليفة سات)) الذي تم إطلاقه في عام 2018، ويعد أول قمر اصطناعي عربي صنع بأيدٍ محلية 100 %، وتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.

واطلع الإعلاميون خلال الزيارة على أبرز إنجازات ((مسبار الأمل))، الذي أسهم حتى الآن في تحقيق اكتشافات علمية جديدة ومتفردة منها الكشف عن أشكال جديدة للشفق المريخي، بالإضافة إلى تقديم صور جديدة وأكثر شمولية لقمر المريخ الأصغر والأقل شهرة ((ديموس))، فضلاً عن العديد من الظواهر غير المتوقعة التي تعزز فهمنا لديناميكية الغلافين الجوي والمغناطيسي للمريخ، كما تعزز هذه الملاحظات العلمية الجديدة مسيرة البحث العلمي في هذا المجال.

خبرات وتأهيل

كما تعرفوا أيضاً إلى مهمة الإمارات لاستكشاف القمر ((راشد 2))، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الأول من نوعه في العالم العربي، الذي يقدم التدريبات والخبرات والتأهيل اللازم للكوادر الإماراتية لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالمياً، كما يهدف البرنامج إلى تطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز