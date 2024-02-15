مذكرة تفاهم في المجالات الأمنية بين الإمارات ورواندا

وقّع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وألفريد غاسانا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا، مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجرائم بأنواعها كافة، وتبادل المعلومات، في سبيل تعزيز الحد من الجرائم بأشكالها كافة، وبما يحقق مصالح الطرفين في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية، كما تعزز المذكرة تعاون البلدين في مجالات التدريب والدورات والبرامج المشتركة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

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