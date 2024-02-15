مذكرة تفاهم في المجالات الأمنية بين الإمارات ورواندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وألفريد غاسانا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا، مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجرائم بأنواعها كافة، وتبادل المعلومات، في سبيل تعزيز الحد من الجرائم بأشكالها كافة، وبما يحقق مصالح الطرفين في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية، كما تعزز المذكرة تعاون البلدين في مجالات التدريب والدورات والبرامج المشتركة في مجالات العمل الشرطي والأمني.
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