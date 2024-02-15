وزير العدل يستعرض استراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات

استعرض معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال اجتماع وزراء العدل في عدد من الدول التي شاركت في أعمال القمة العالمية للحكومات، استراتيجية الحكومة الرقمية للإمارات، ورؤية الدولة الاستباقية في استيعاب التطور الهائل في التكنولوجيا، لافتاً إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة وخصوصاً في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الرقمية.

وتحدث النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد أمس، عن تجربة وزارة العدل في التحول الرقمي، التي تقوم على ركائز رئيسية أبرزها الاستباقية التشريعية والإجرائية بهدف تمكين المنظومة القضائية والقانونية من مواكبة التطورات التقنية المستمرة وتقليص وتيسير الإجراءات وصولاً إلى تحقيق التوجه الحكومي في الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأكد أهمية التركيز على الاستثمار في المهارات من خلال التدريب المستمر للكوادر على استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، التي تستخدم فيها تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية والقانونية.

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