ارتفاع «بيتكوين» يقفز بقيمة سوق العملات المشفّرة إلى 2 تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت عملة ((بيتكوين)) إلى مستوى 52000 دولار، بعد ارتفاع العملة المشفرة على نطاق واسع، صاحبه عودة عملة ((إيثير))، ثاني أكبر رمز مميز في سوق العملات المشفرة، إلى الارتفاع. وبحسب ((بلومبرغ))، ساعدت مكاسب ((بيتكوين))، التي ارتفع سعرها بنحو 25 % تقريباً منذ بداية العام على رفع القيمة السوقية للأصول الرقمية إلى ما يزيد على 2 تريليون دولار، للمرة الأولى منذ أبريل 2022. وارتفعت عملة ((بيتكوين)) و((إيثريوم)) بأكثر من 2 %، خلال التعاملات أمس، في نيويورك، مع تداول الأخيرة عند 2852 دولاراً.
وكانت العوامل الخاصة بالقطاع تدعم عملة ((بيتكوين))، بما في ذلك ظهور الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية للمرة الأولى، والمخصصة للاستثمار في الـ ((بيتكوين)).
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