ارتفاع «بيتكوين» يقفز بقيمة سوق العملات المشفّرة إلى 2 تريليون دولار

ارتفعت عملة ((بيتكوين)) إلى مستوى 52000 دولار، بعد ارتفاع العملة المشفرة على نطاق واسع، صاحبه عودة عملة ((إيثير))، ثاني أكبر رمز مميز في سوق العملات المشفرة، إلى الارتفاع. وبحسب ((بلومبرغ))، ساعدت مكاسب ((بيتكوين))، التي ارتفع سعرها بنحو 25 % تقريباً منذ بداية العام على رفع القيمة السوقية للأصول الرقمية إلى ما يزيد على 2 تريليون دولار، للمرة الأولى منذ أبريل 2022. وارتفعت عملة ((بيتكوين)) و((إيثريوم)) بأكثر من 2 %، خلال التعاملات أمس، في نيويورك، مع تداول الأخيرة عند 2852 دولاراً.

وكانت العوامل الخاصة بالقطاع تدعم عملة ((بيتكوين))، بما في ذلك ظهور الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية للمرة الأولى، والمخصصة للاستثمار في الـ ((بيتكوين)).

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