الإمارات تؤكد دعم الجهود العربية المشتركة لفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة المملكة الهاشمية الأردنية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية المشتركة، وتطوير الآليات وخطط العمل التي من شأنها فتح آفاق جديدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول أعضاء المجلس في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الاقتصادات العربية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التغيرات السياسية والمناخية والصحية، وأهمية موقعها الجغرافي في تعزيز حركة التجارة العالمية، حيث وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8% في عام 2023 أي حوالي 3.4 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5 تريليونات دولار خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية خلال المرحلة الماضية.

واستعرض عبدالله بن طوق مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي العربي خلال المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل متابعة العمل على إقامة ((الاتحاد الجمركي العربي)) والذي من شأنه إزالة الكثير من المعوقات الخاصة بتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية، وكذلك أهمية استكمال الجهود العربية لتنفيذ ((منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)) بشكل كامل. وأكد حرص الإمارات على المضي قدماً في دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ.

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