220 مليوناً استثمار «تيناريس» بمصنع لإنتاج الأنابيب بأبوظبي

افتتحت شركة ((تيناريس)) المتخصصة في تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، أمس، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي، تحت اسم ((اتحاد للأنابيب))، باستثمار قدره 220 مليون درهم.

ويوفر المجمع الجديد - الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، ويقع في مدينة أبوظبي الصناعية، ((إيكاد 3)) - فرص عمل تقنية وإدارية جديدة لمواطني الإمارات، كما يضم مركزاً للتدريب، تم تصميمه خصيصاً لمهندسي ((أدنوك))، والمواهب الوطنية، والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية، كما يضم المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

حضر الافتتاح الرسمي، عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، وباولو روكا رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة ((تيناريس))، وغابرييل بودسكوبكا الرئيس التنفيذي للعمليات، وياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في ((أدنوك))، وسالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في ((أدنوك)).

وقال ياسر المزروعي: ((تلتزم ((أدنوك)) بتعزيز القاعدة الصناعية في الإمارات، حيث يعد مجمع ((تيناريس)) الصناعي الجديد في أبوظبي، دليلاً يؤكد جهودنا المستمرة لجذب الشركات العالمية الرائدة لتصنيع المنتجات الصناعية الحيوية محلياً. وقال باولو روكا رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة ((تيناريس)): ((يسعدنا أن نكون هنا اليوم في الإمارات، لافتتاح المجمع الصناعي الجديد، الذي يعد أحدث إضافة لمنظومتنا الصناعية العالمية، وتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع ((أدنوك))، ومن خلال المجمع الجديد، نسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارات، ونعزز الخدمات التي نقدمها لشركة ((أدنوك)) وقطاع الطاقة المحلي)).

خطوة مهمة

وأكد عمر السويدي لـ ((البيان)) - أن افتتاح شركة ((تيناريس))، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي، يعتبر خطوة مهمة لدعم تطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية للقطاع الصناعي الوطني.

استقطاب المواهب

وأكدت سلامة العوضي مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – في تصريحات لـ ((البيان)) - أن برنامج المحتوى الوطني، أحد ركائز وزارة الصناعة لدعم وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال، تحت مظلة مبادرة ((اصنع في الإمارات)). وأضافت أن المجمع الجديد يعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، محلياً، خصوصاً في الصناعات الحيوية والمستقبلية. وأعربت عن فخرها بوجود مثل هذه الصناعات بالإمارات.

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