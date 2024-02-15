«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 10 مشاريع محلية في «جلفود 2024»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه عشرة مشاريع محلية، يمتلكها ويديرها رواد أعمال إماراتيون، لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة في معرض ((جلفود 2024)) في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن منصة الصندوق في الجناح الإماراتي، الذي يتشارك مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، طوال أيام المعرض من 19 إلى 23 فبراير الجاري، مما يؤكد التزام الصندوق بمواصلة تعزيز الابتكار والتنمية في قطاع الأغذية المشروبات.

ومن المقرر مشاركة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، إلى جانب جايكوب جنسين، وزير الأغذية والزراعة والمصايد السمكية في الدنمارك، ونخبة من الشخصيات في عالم الأعمال، في جلسة حوارية بعنوان: ((شخصيات قيادية: التحول، التعاون، والمرونة في المشهد الاقتصادي الحديث))، حول الاستراتيجيات، التي يتبعها رواد قطاع الأغذية والمشروبات للحفاظ على تقدمهم في السوق، من خلال مواكبة توجهات المستهلك وأنماط الحياة الناشئة، وتطور العلوم، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطبيق أنظمة الغذاء الدائرية. وتقام الجلسة ضمن برامج ((جلفود 2024))، على مسرح قاعة ((الملتقى))، في19 فبراير، من الساعة 12:50 ظهراً إلى 1:30.

وتتضمن قائمة المشاريع المدعومة من صندوق خليفة في ((جلفود 2024)) معامل ناهل لتجارة المواد الغذائية، المتخصص بإنتاج الحلاوة بالطح ينية، والبسكويت الخالي من السكر، وشركة الغيث لتجميع وتوزيع المياه، المتخصصة بإنتاج المياه المعدنية المعبئة، ومطبعة برينتينج توك، المتخصصة بإنتاج الأكواب والعلب وأكياس الهدايا المصنعة من الورق.

من المشاركين أيضاً ((فريش بوكس اورجانيك)) لتجارة المواد الغذائية، وهي شركة تجارية رائدة، تقوم بتوزيع الفواكه والخضراوات العضوية العالية الجودة، وشركة جرة لتجارة المواد الغذائية، المتخصصة باستيراد وبيع منتجات غذائية معززة للمناعة، كالعسل، وأقراص حلوى الجلي، ومصنع فيلينق شوكليت، المعروف بإنتاج أصناف شوكولاته فاخرة وعالية الجودة بنكهات مميزة، وشركة دبي للتجارة والحلويات، المتخصصة بعدة خطوط إنتاج، تشمل المواد الغذائية، وتمور ليوا لتعبئة وتجارة التمور، التي توفر للمزارعين المحليين خدمة تعبئة وتغليف ومعالجة التمور ومنتجاتها. ويشارك بجلفود أيضاً بيرفكت لايف لتجارة المواد الغذائية وشركة ووترميلون المزودة لحلول التجارة الإلكترونية للأغذية والمشروبات.

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