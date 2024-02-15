«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق حملة «التدوير يبدأ بعلبة»

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، حملة ((التدوير يبدأ بعلبة)) المبتكرة، بالتعاون مع شركتي تصنيع علب المشروبات ((كراون)) و((كانباك))، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين على إعادة تدوير علب المشروبات المستعملة المصنوعة من الألمنيوم وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتعرف حملة ((التدوير يبدأ بعلبة)) باسم Every Can Counts كبرنامج عالمي للتوعية بأهمية إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم، وتنضم دولة الإمارات إلى البرنامج كأول دولة في الشرق الأوسط. وتعمل الحملة حالياً في 21 دولة أوروبية، إضافة إلى البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى إلهام وتشجيع أفراد المجتمع على إعادة تدوير علب المشروبات وجمع العلب المستهلكة في الصناديق المخصصة لها، وتنظم أنشطة ممتعة بالمهرجانات والشواطئ والأماكن العامة.

ويبلغ متوسط استهلاك الشخص في الإمارات لعلب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم أكثر من 60 علبة كل عام، بإجمالي يصل إلى 660 مليون علبة مشروبات سنوياً. ورغم أن نسبة تدوير الألمنيوم في الدول الرائدة في هذا المجال تتجاوز 95% إلا إنه يتم إعادة تدوير ثلث هذه الكمية فقط بالإمارات، ويتم التخلص من الكمية المتبقية والتي تتجاوز أكثر من 440 مليون علبة مشروبات مصنوعة من الألمنيوم في مواقع النفايات سنوياً.

وتستهلك إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل 95% من الطاقة المستهلكة لتصنيع معدن جديد، ولا ينتج عنها سوى جزء صغير من الانبعاثات. وقامت قيادة مؤتمر COP28 ومجموعة من قيادات قطاع صناعة الألمنيوم عالميا بتحديد هدفٍ لإعادة تدوير حوالي 80% من علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم بحلول 2030 وحوالي 100% من العلب بحلول 2050.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يلعب الألمنيوم دوراً أساسياً في تنمية المجتمعات المستدامة بفضل إمكانية إعادة تدويره بشكل لا نهائي حيث يعد من أكثر المواد التي تتم إعادة تدويرها في العالم، وبهدف تقليل نسبة هدر هذا المعدن الثمين وزيادة معدلات إعادة التدوير يجب وضع وتنفيذ سياسات حكومية تدعم إعادة التدوير وتطوير البنية التحتية المناسبة، إضافة إلى تشجيع الأفراد على التخلص منها بطريقة ملائمة)).

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