النرويج بين زيادة إنتاج النفط والغاز وتعزيز التزامات المناخ

هل يجوز اتهام النرويج بالنفاق في ما يتعلق بمسائل الطاقة؟ الدولة الشمالية الثرية هي أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، لكنها تحب في الوقت نفسه التفاخر بمنجزاتها الخضراء. ويتم تمويل صندوقها السيادي للثروة، وهو الأكبر على مستوى العالم، كلياً من خلال إيرادات النفط والغاز، لكنها مع ذلك تزيد من وتيرة انتقادها لكبرى الشركات.

وتفخر النرويج بإنتاجها الهائل للكهرباء من خلال المصادر المتجددة وبقوة دعمها للمركبات الكهربائية، لكنها في الوقت عينه تدعم بقوة أنشطة التعدين في أعماق البحار، والحفر الكثيف في القطب الشمالي، فضلاً عن ممارسات بيئية أخرى محل تساؤل.

وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين النرويجيين: ((تتزايد الضغوط الخارجية على النرويج، لأن التناقضات صارت أكثر وضوحاً. تصمد البلاد في وجه ذلك حتى الآن، لكني لا أعلم ما إن كان بإمكانها فعل ذلك إلى الأبد)).

ويسارع نشطاء بيئيون، وكذلك عدد كبير من الرأسماليين، إلى نعتها بالنفاق، لأنها تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر. لكن الحكومة في أوسلو تتحدث كثيراً عن التناقضات، فهي تقدم نفسها على أنها المورد الديمقراطي المفضل للنفط والغاز لأوروبا، بينما على الجانب الآخر تقدم بعضاً من الدعم الأكثر سخاءً على مستوى العالم لتحويل السيارات والحافلات والعبارات إلى العمل بغير طاقة الوقود الأحفوري. لذلك، يتعين علينا فحص عدد من الأدلة في الآونة الأخيرة للتحقق من صحة الاتهامات:

الدليل الأول: وجه صندوق النفط النرويجي، البالغة قيمته 1.5 تريليون دولار، انتقادات لاذعة لشركة ((إكسون موبيل))، لمقاضاتها مجموعتين بيئيتين ناشطتين في مجال المناخ. لذلك سارع المنتقدون على كلا جانبي المشكلة إلى التنديد بالنفاق، فأنى لصندوق نفطي انتقاد شركات النفط!

لكن تتمثل حجة الصندوق وأوسلو، في أنه مستثمر مالي تأسس لتنويع إيرادات النرويج بعيداً من النفط. وقد أوصى الصندوق ذاته بالتخارج من أسهم شركات النفط والغاز في 2017، بيد أن الحكومة رفضت ذلك. وفي هذه الحالة، يعد تصرفاً عقلانياً من جانب الصندوق أن يقوم رغم كونه مستثمراً ناشطاً، بحث شركات النفط والغاز على تبني نظرة جدية فيما يتعلق بالتغير المناخي، وبالتالي تحجيم المنتقدين.

الدليل الثاني: تصويت البرلمان النرويجي في الشهر الماضي لصالح الانفتاح على التعدين في أعماق البحار وبالقرب من القطب الشمالي. وتسبب القرار بالسماح بأنشطة الاستكشاف، وربما الاستخراج، في انتقادات من الجميع، سواء النشطاء البيئيين أم مجموعات الصيد، بجانب الشركات الكبيرة، وكذلك البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة. وأعرب الأخير، الأسبوع الماضي، عن ((قلقه))، ودعا إلى إرجاء التنقيب في أعماق البحار.

تعهد الكثير من كبرى الشركات حول العالم بعدم استغلال المعادن المستخرجة من قاع البحر، فيما تعهدت بلدان كثيرة بالتخلي عنها، ما وضع النرويج في وسط زمرة تواجه الكثير من الإحراج، تضم الصين وروسيا والهند، بجانب آخرين.

من المرجح أن السلطات في أوسلو تحتاج للتعدين في قاع البحار للوفاء بالطلب على المعادن اللازمة للتحول الأخضر، دون أن تكون شديدة الاعتماد على الصين. كما أن أي عمليات للاستخراج من المياه النرويجية ستكون خاضعة لموافقات إضافية من البرلمان النرويجي، ولن تنفذ إذا كانت التكلفة البيئية كبيرة للغاية.

لكن بالنسبة للنشطاء البيئيين، فإن المضي قدماً في استغلال هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل يعد مقوضاً للغاية للمزاعم النرويجية بشأن دعم المحيطات المستدامة. وقال أحد النشطاء البيئيين من غير النرويجيين: ((تطلق النرويج كلاماً جيداً، لكن انظروا إلى تصرفاتها، إنها غالباً ما تكون على النقيض تماماً)).

الدليل الثالث: مواصلة النرويج التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي، وكذلك زيادة استخدامها لحجة أنها المورد الديمقراطي الأساسي للنفط لأوروبا. ولا ريب في أن النرويج ساعدت أوروبا في الخروج من موقف صعب، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، حيث ضخت الغاز على وجه الخصوص بكل ما أوتيت من قوة. ومع ذلك، فقد كوفئت بسخاء، ما عرضها لاتهامات بكونها متربحة من الحرب. وما قدمته النرويج هو حجة جديدة لمواصلة استغلال النفط والغاز، لكن البعض يرى أنه كان حري بها التخلي عنهما، إن كانت جادة في جهودها الرامية إلى مراعاة البيئة. وردت أوسلو، لبعض الوقت، بأن انبعاثاتها من بين الأقل لكل برميل مقارنة بأي منتج للنفط، ولذا، فحري بأن تكون أكثر البلدان من حيث الانبعاثات هي المطالبة بالتوقف.

وتعد هذه التوترات أكثر جلاءً في العلاقات بين النرويج والاتحاد الأوروبي. يحتاج التكتل على نحو ماس للغاز الذي تنتجه البلاد، لكنه يرفض إجازته رسمياً على المدى الطويل، مفضلاً التركيز على التكنولوجيات الأكثر مراعاة للبيئة. وتود بروكسل، ودول أعضاء أخرى، أن تشارك النرويج مزيداً من الكهرباء الوفيرة التي تولدها عن طريق المياه، لكن السياسات المحلية في أوسلو أصبحت أكثر حمائية على هذا الصعيد.

الحكم: كل حالة من الأمور السالف ذكرها قابلة للنقاش، لكن محاولات النرويج لخلق توازن يمكنها من تفادي اتهامها بالنفاق تزداد صعوبة أكثر وأكثر.

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