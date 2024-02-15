الولايات المتحدة و«اقتصاد الضغط العالي»

قبل عقود، دعا الخبير الاقتصادي آرثر أوكون، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ليندون جونسون، إلى ما أطلق عليه ((اقتصاد الضغط العالي)).

وقصد أوكون باقتصاد الضغط العالي أن السياسات التوسعية تؤدي إلى نمو أعلى من المتوسط للناتج المحلي الإجمالي بجانب خفض معدلات البطالة. وهذه الرؤية لا تؤدي فقط إلى اقتصاد قوي، بل أيضاً إلى مكاسب وظيفية غير متكافئة للفئات الأكثر ضعفاً.

وهذه هي السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنجاح حتى الآن، إذ تمت إضافة 353 ألف وظيفة جديدة في شهر يناير، أي ضعف ما توقعه أي شخص، كما شوهدت مكاسب في كل قطاعات وفئات العمل تقريباً. ولدى الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 وظيفة متاحة لكل شخص عاطل، وهذا الرقم أعلى بكثير من المعيار التاريخي، ما يجعل سوق العمل الأقوى منذ الستينيات على الأقل، هذا بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة، فضلاً عن ازدهار الأسواق.

وتتمتع الولايات المتحدة الأمريكية، كما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أخيراً، بانتعاش رائع من حيث السرعة والعدالة. لذا، ما الذي لا يثير الإعجاب في اقتصاد الضغط العالي؟ لا شيء سوى حقيقة أن نقاط الضغط ربما لا تأخذ دائماً الاتجاه الصاعد، بسبب المستوى النزفي للأسواق، وكمية التحفيز المالي المؤثرة على السوق، بجانب الجغرافيا السياسية التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل كبير، مع حقيقة أن الركود الذي حدث في العام 2020 والتعافي لم يكن نموذجياً تاريخياً. فيمكن لاقتصاد الضغط العالي أن يبث قوته بسهولة في أي من الاتجاهين.

وثمة ثلاث نقاط ضغط نراقبها عن كثب، الأول والأهم هو حقيقة أن هذه ليست دورة عمل عادية، رغم أنه من الصعب جداً القول إن سياسات العرض الاقتصادية الجديدة التي تتبعها إدارة بايدن غير مجدية، أو أن هذا التعافي هو وهم إلى حد ما. ومن المهم كذلك تذكر عدم نمطية السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا وأزمة الديون الصينية، من بين أمور أخرى.

ويجعل ذلك استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالمستقبل صعباً للغاية. وكما قال داريو بيركنز، المدير الإداري للاقتصاد الكلي العالمي بشركة تي إس لومبارد، في مذكرة حديثة: لا تزال جميع أنواع التشوهات في الاقتصاد الكلي تشق طريقها عبر النظام.

وهي تتراوح بين التحولات الكبيرة المرتبطة بالجائحة في الإنفاق الاستهلاكي (أولاً في السلع، والآن في الخدمات) وسلاسل الإمداد من خلال الطلب المكبوت من المدخرات الفائضة، والأعباء المالية بسبب التضخم، إلى الإشارات المربكة من الصين، وما إلى ذلك. كما كانت المؤشرات الاقتصادية المعتادة، مثل منحنيات العائد ومستويات الأسعار، مضللة.

وقد أدت التحولات الديموغرافية، وثورة الذكاء الاصطناعي إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر. فمن كان يعلم أن نمو الإنتاجية سيكون واحداً من أقوى المعدلات في أكثر من عقد واحد، أو أن تقاعد العمال الأكبر سناً لن يؤدي إلى انكماش بل إلى تضخم، مع استمرار إنفاق جيل طفرة المواليد الأثرياء بالأصول خلال فترة سنوات عمرهم الذهبية، وتعاظم قدرة الشباب الأصغر سناً على المساومة بشكل كبير في سوق العمل الساخن؟

أفكر أيضاً في نقطة ضغط أخرى وهي الفرق بين البيانات والتجربة الاقتصادية المحسوسة، إذ تراجعت المخاوف بشأن الاقتصاد، حيث أدى النمو المستمر في التوظيف وارتفاع الأجور إلى تعويض أزمة تكلفة المعيشة التي شهدت تجاوز التضخم لدخول المواطنين الأمريكيين العاديين. ولكن رغم ارتفاع ثقة المستهلك، أظن أن ثمة شعوراً أيضاً أعمق وأقل وضوحاً بالضعف الاقتصادي على المدى الطويل بين المواطنين الأمريكيين، فهم يعيشون من دون أي شبكة أمان اجتماعي تقريباً في واحد من أكثر المجتمعات الرأسمالية جشعاً على كوكبنا، حيث التوظيف السريع والفصل من العمل مع دفع مكافأة نهاية الخدمة ضعيفة أو معدومة لا يزال هو القاعدة.

وبينما تتطلع الشركات إلى المكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي، يشعر العمال بقلق كبير حيال كل الطرق التي قد يغير بها الذكاء الاصطناعي أسواق العمل ــ وخصوصاً بالنسبة للوظائف الإدارية للطبقة المتوسطة. وفي الوقت ذاته، على الرغم من أن التضخم الرئيسي يبدو أنه قد استقر، فإن أسعار متطلبات حياة الطبقة المتوسطة - مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية - لا تزال ترتفع بشكل أسرع من معدل التضخم الأساسي.

وتعد الطوارئ في مجال الرعاية الصحية والديون سبباً بارزاً للفقر بين الناس في الولايات المتحدة، حيث يواجه أكثر من نصف البالغين العاملين صعوبة في تغطية تكاليف الرعاية الصحية، وهذا وضع لا يمكن تصوره في أوروبا. إن الولايات المتحدة مكان يمكن للناس أن ينتموا فيه إلى الطبقة المتوسطة، وحتى الطبقة المتوسطة العليا، ولكنهم يواصلون الشعور بالضعف الاقتصادي. ونحن الأمريكيون أغنياء مقارنة ببقية العالم، لكننا لسنا آمنين. وعندما يسقط الناس في الولايات المتحدة، فإن الطريق ينحدر بك طويلاً إلى الأسفل.

تقودني فكرة الهبوط إلى نقطة الضغط الثالثة والأخيرة وهي طبيعة الأسواق اليوم. وقد كنت من أوائل من تحدثوا عن ((فقاعة كل شيء))، حيث تستمر أسعار الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول في الارتفاع، وأعترف أنني خسرت المال نتيجة لذلك.

إن أرباح الشركات والتوجيه المتفائل سوف يدافعان عن أسعار الأصول المهمة في الوقت الحالي، في حين لا يفعل ذلك التركيز الهائل في عدد قليل من شركات منصات التكنولوجيا.

وعلى المرء أن يتساءل عن التقييمات عندما تكون القيمة السوقية للشركات السبع الكبرى، وهي أبل، وأمازون، وألفابيت، وميتا، ومايكروسوفت، وانفيديا، وتسلا، تساوي الحجم المجمع لأسواق الأسهم في كندا واليابان والمملكة المتحدة، أو على الأقل يتساءل ماذا سيحدث عندما يتم فك صمامات الضغط الاقتصادي.

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