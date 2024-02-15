77 مليون وجبة تقدّمها طيران الإمارات سنوياً على يد أمهر الطهاة

كشفت طيران الإمارات النقاب عن أنها تقدّم أكثر من 77 مليون وجبة غذائية سنوياً للعملاء على رحلاتها، كما كشفت عن كميات المنتجات التي تستخدمها في تحضير هذه الوجبات على أيدي طهاتها المهرة، ومصادر هذه المنتجات محلياً ومن مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل.

وتخدم طيران الإمارات 490 رحلة يومياً، وتقدّم 149 وجبة كل دقيقة، أي ما يزيد على 215 ألف وجبة يومياً، ويتطلب إعداد هذه الوجبات جهود 1400 طاهٍ متخصص، في ((الإمارات لتموين الطائرات)) مرفق طيران الإمارات الحديث في دبي، وعبر شركات التموين المعتمدة حول العالم.

وتناول عملاء طيران الإمارات، خلال عام واحد، مجموعة واسعة من الوجبات من قوائم تضم 2200 وصفة متنوعة كل شهر. وتستخدم الناقلة سنوياً 6 ملايين كيلوغرام من الدجاج الطازج، و350 ألف كيلوغرام من لحم البقر، و266 ألف كيلوغرام من شرائح سمك السلمون الأطلسي، و2.2 مليون كيلوغرام من البطاطس الكاملة، و1.7 مليون كيلوغرام من البيض المبستر، و3.1 ملايين كيلوغرام من الخبز والمعجنات الطازجة، بالإضافة إلى آلاف الوجبات النباتية والنباتية الخالصة (فيغان).

ويقدّر عملاء الدرجتين الأولى والأعمال عالياً جودة المنتجات على متن الطائرة، حيث استهلكوا 3.5 ملايين قارورة صغيرة من زيت الزيتون والخل البلسمي من شركة مونتي فابيانو الإيطالية الشهيرة، و14 ألف كيلوغرام من جبن الفيتا الأسترالية من شركة ((يارا فالي))، وتناولوا 1.2 مليون شريحة لحم بقري تندرلوين على العشاء في سنة واحدة. واستهلك عملاء الدرجة الأولى 10350 كيلوغراماً من الكافيار في العام الماضي.

وتستخدم طيران الإمارات مكونات فاخرة ذات شهرة عالمية وإقليمية لإعداد أطباق تضاهي تلك المقدمة في أرقى وأشهر المطاعم، مثل أوراق الذهب والفضة المقدمة على أكثر من 300 نوع من الحلوى الإماراتية.

وتختار طيران الإمارات الوجبات الخفيفة بعناية تامة. فقد استمتع العملاء في العام الماضي، بمليوني علبة من المكسرات المتنوعة بأحجام مختلفة، و250 ألف حبة تمر، و22 ألف كيلوغرام من زيتون كالاماتا، وأكثر من 40 مليون قطعة من الشوكولاتة الفاخرة. بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المشروبات الفاخرة، التي تضمّنت 1.2 مليون لتر من عصير البرتقال الطازج. واستهلك العملاء 2.3 مليون كيس شاي و70300 كيلوغرام من القهوة المطحونة.

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