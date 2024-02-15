دبي تتصدّر جوائز «فوربس» للنجوم في الشرق الأوسط

حصلت إمارة دبي على أكبر عدد من جوائز الخمس نجوم، التابعة لـ((فوربس ترافيل جايد ستار)) لعام 2024، بحسب النسخة الإنجليزية من موقع فوربس، التي تعتمد على معايير الفخامة والتميز في الخدمة في قطاع الضيافة العالمي.

وتشير فوربس إلى أن الحصول على تصنيف الخمس نجوم لا يعني فقط التزام المؤسسة بتقديم خدمة ورفاهية لا مثيل لها، بل يضعها أيضاً بين النخبة في عالم الضيافة. وحصلت 5 فنادق جديدة في دبي ضمن فئة الفنادق الأعلى تصنيفاً، وهي: منتجع العنوان الشاطئ (Address Beach Resort)، فندق أرماني دبي (Armani Hotel Dubai)، منتجع أتلانتس ذا رويال (Atlantis The Royal)، فندق الريتز كارلتون، دبي (The Ritz-Carlton, Dubai)، منتجع سانت ريجيس دبي، النخلة (The St. Regis Dubai, The Palm).

ومن الفنادق التي حصلت على إنجاز استثنائي فندق أتلانتس ذا رويال، الذي تم افتتاحه قبل عام فقط، لذلك اعتبرته ((فوربس)) إنجازاً استثنائيا، بالإضافة إلى أنه مرشح لجائزة اختيار القراء الأولى من ((فوربس توريزم جايد)) لأفضل فندق جديد.

اهتمام بالتفاصيل

وقال العضو المنتدب لفندق أتلاتنتس ذا رويال، توم رولينز بالقول، إن الحصول الجائزة في العام الأول بمثابة حلم، ومنذ افتتاح الفندق لم يكن اهتمامنا أن نكون الأفضل فحسب، بل أن يصل الفندق بالناس إلى الاستمتاع والرفاهية التي ينشدونها عبر الإقامة في الفندق. ويشدد رولينز على أن ((كلمة استثنائي لا تدل فقط على وجود الهندسة المعمارية الاستثنائية، بل إن الأمر في الفندق يتجاوز أكثر من مجرد أجنحة مذهلة، إذ إن الاهتمام بالتفاصيل هو الذي وضع الفندق في دبي في عامه الأول في مصاف الفنادق الكبرى)).

تجارب

وأشارت حسناء جاس، مدير العمليات في منتجع شاطئ العنوان، إلى أن الفندق يتميز بإطلالات على أفق دبي والخليج العربي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أماكن تناول الطعام التي تحتفي بالمأكولات المحلية والعالمية، ما يضمن تجارب طهي لا تُنسى لجميع الضيوف. وأوضحت أن القيادة النسائية تؤدي لمنظور ونهج فريد لإدارة الفنادق، فغالباً ما تتفوق القيادات النسائية في تعزيز بيئة عمل حاضنة وشاملة، مع إعطاء الأولوية للاهتمام بالتفاصيل والتأكيد على التواصل التعاطفي. وتشير فوربس إلى أن الشرق الأوسط تفوق في الفوز بجوائز الخمس نجوم الجديدة مقارنة بأي منطقة أخرى، حيث يشهد انتعاشاً سياحياً ملحوظاً، ففي عام 2023، كان الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت عدد السياح الوافدين قبل الوباء، وفقاً للأمم المتحدة للسياحة.

إنجاز

وكانت دبي في طليعة هذا النمو الإقليمي في السياحة مع رقم قياسي في عام 2023، فقد استقبلت 17.15 مليون سائح دولي، وهو أكبر عدد في تاريخها (وزيادة بنسبة 19.4 % عن عام 2022)، وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ويعتقد تيموثي كيلي، رئيس أتلانتس جلوبال، بأن عام 2024 يبشر بمرحلة تحولية لصناعة الضيافة في دبي، مرجعاً ذلك إلى الالتزام الثابت بالاستدامة في المنتجعات في أنحاء المنطقة الذي سيكون موضع تركيز كبير. وأشار إلى أن فندق أتلانتس ذا رويال أطلق مبادرة استدامة واسعة النطاق أدت إلى تقليل هدر الطعام بنسبة 40 %، وإدخال محطة لتنقية المياه وتعبئتها في الموقع.

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