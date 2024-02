دبي تتصدّر جوائز «فوربس» للنجوم في الشرق الأوسط

حصلت إمارة دبي على أكبر عدد من جوائز الخمس نجوم، التابعة لـ((فوربس ترافيل جايد ستار)) لعام 2024، بحسب النسخة الإنجليزية من موقع فوربس، التي تعتمد على معايير الفخامة والتميز في الخدمة في قطاع الضيافة العالمي.

وتشير فوربس إلى أن الحصول على تصنيف الخمس نجوم لا يعني فقط التزام المؤسسة بتقديم خدمة ورفاهية لا مثيل لها، بل يضعها أيضاً بين النخبة في عالم الضيافة. وحصلت 5 فنادق جديدة في دبي ضمن فئة الفنادق الأعلى تصنيفاً، وهي: منتجع العنوان الشاطئ (Address Beach Resort)، فندق أرماني دبي (Armani Hotel Dubai)، منتجع أتلانتس ذا رويال (Atlantis The Royal)، فندق الريتز كارلتون، دبي (The Ritz-Carlton, Dubai)، منتجع سانت ريجيس دبي، النخلة (The St. Regis Dubai, The Palm).

ومن الفنادق التي حصلت على إنجاز استثنائي فندق أتلانتس ذا رويال، الذي تم افتتاحه قبل عام فقط، لذلك اعتبرته ((فوربس)) إنجازاً استثنائيا، بالإضافة إلى أنه مرشح لجائزة اختيار القراء الأولى من ((فوربس توريزم جايد)) لأفضل فندق جديد.

اهتمام بالتفاصيل

وقال العضو المنتدب لفندق أتلاتنتس ذا رويال، توم رولينز بالقول، إن الحصول الجائزة في العام الأول بمثابة حلم، ومنذ افتتاح الفندق لم يكن اهتمامنا أن نكون الأفضل فحسب، بل أن يصل الفندق بالناس إلى الاستمتاع والرفاهية التي ينشدونها عبر الإقامة في الفندق. ويشدد رولينز على أن ((كلمة استثنائي لا تدل فقط على وجود الهندسة المعمارية الاستثنائية، بل إن الأمر في الفندق يتجاوز أكثر من مجرد أجنحة مذهلة، إذ إن الاهتمام بالتفاصيل هو الذي وضع الفندق في دبي في عامه الأول في مصاف الفنادق الكبرى)).

تجارب

وأشارت حسناء جاس، مدير العمليات في منتجع شاطئ العنوان، إلى أن الفندق يتميز بإطلالات على أفق دبي والخليج العربي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أماكن تناول الطعام التي تحتفي بالمأكولات المحلية والعالمية، ما يضمن تجارب طهي لا تُنسى لجميع الضيوف. وأوضحت أن القيادة النسائية تؤدي لمنظور ونهج فريد لإدارة الفنادق، فغالباً ما تتفوق القيادات النسائية في تعزيز بيئة عمل حاضنة وشاملة، مع إعطاء الأولوية للاهتمام بالتفاصيل والتأكيد على التواصل التعاطفي. وتشير فوربس إلى أن الشرق الأوسط تفوق في الفوز بجوائز الخمس نجوم الجديدة مقارنة بأي منطقة أخرى، حيث يشهد انتعاشاً سياحياً ملحوظاً، ففي عام 2023، كان الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت عدد السياح الوافدين قبل الوباء، وفقاً للأمم المتحدة للسياحة.

إنجاز

وكانت دبي في طليعة هذا النمو الإقليمي في السياحة مع رقم قياسي في عام 2023، فقد استقبلت 17.15 مليون سائح دولي، وهو أكبر عدد في تاريخها (وزيادة بنسبة 19.4 % عن عام 2022)، وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ويعتقد تيموثي كيلي، رئيس أتلانتس جلوبال، بأن عام 2024 يبشر بمرحلة تحولية لصناعة الضيافة في دبي، مرجعاً ذلك إلى الالتزام الثابت بالاستدامة في المنتجعات في أنحاء المنطقة الذي سيكون موضع تركيز كبير. وأشار إلى أن فندق أتلانتس ذا رويال أطلق مبادرة استدامة واسعة النطاق أدت إلى تقليل هدر الطعام بنسبة 40 %، وإدخال محطة لتنقية المياه وتعبئتها في الموقع.

