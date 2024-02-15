معدلات الأجور تدفع بنك إنجلترا للحذر في تخفيض الفائدة

تراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، وفقاً لبيانات رسمية، ما سيعطي بنك إنجلترا أسباباً جديدة للحذر بشأن توقيت الخفض الأول لأسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي، بما في ذلك المكافآت، تباطأ إلى 5.8% خلال تلك الفترة. وكان الرقم أقل من ذروة الصيف التي بلغت 8.5 % و6.7 % في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، لكن تم تعديل رقم نوفمبر بالزيادة، وكان التباطؤ اللاحق أقل مما توقع المحللون.

وقال هيو جيمبر استراتيجي الأسواق العالمية في ((جيه بي مورجان لإدارة الأصول))، إنه رغم أن الأنباء السارة للمستهلكين هي أن نمو الأجور يفوق التضخم الآن بشكل جيد، إلا أن بنك إنجلترا سينظر إلى البيانات ((من خلال عدسة مختلفة))، مع وجود ((مزيد من الأدلة على احتمال الحاجة إلى مزيد من تباطؤ التضخم، قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة)).

وقال أندرو جودوين الخبير الاقتصادي في شركة ((أكسفورد إيكونوميكس)) الاستشارية، إن الجمع بين سوق عمل محكم ونمو قوي للأجور، من المحتمل أن ((يؤدي بلجنة السياسة النقدية إلى اتخاذ نهج حذر بشأن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة)).

وتباطأ النمو السنوي في الأرباح، باستثناء المكافآت إلى 6.2 %، مقارنة بـ 6.7 % في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. ويراقب واضعو أسعار الفائدة الأجور عن كثب، لأنهم يعتقدون أن سيكون من الصعب إعادة التضخم إلى هدف 2 %، إذا حملت الشركات فواتير الأجور الأعلى على المستهلكين.

وفي ديسمبر، توقف التضخم عند 4 %. وتراجع المستثمرون عن الرهان على أن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة يوم الثلاثاء، بعد أن كانوا يضعون احتمالاً بنسبة 60 %، أن أول خفض لسعر الفائدة في المملكة المتحدة، سيكون بمقدار ربع نقطة في يونيو، وكانت نسبة هذه الاحتمالية لدى المستثمرين 75 % قبل إصدار البيانات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17 % إلى 1.2647 دولار. وكان المستثمرون يتفاعلون جزئياً مع بيانات الأجور، والتقديرات الجديدة للبطالة، التي ينشرها مكتب الإحصاءات الوطني، والتي صدرت في أول مجموعة شبه كاملة من البيانات يصدرها المكتب منذ سبتمبر، بناء على مسح القوى العاملة.

ويشير هذا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 % في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وهو أقل من معدل ما قبل الجائحة، ولم يتغير على مدار العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل التوظيف ارتفع أيضاً إلى 75 % في الربع الأخير، بعد انخفاض سابق، لكنه ظل منخفضاً على مدار العام. ويرجع ذلك إلى أن معدل الخمول الاقتصادي في المملكة المتحدة، نسبة البالغين العاطلين ولا يبحثون عن عمل، ظل أعلى مما كان عليه قبل عام عند 21.9 %. وجاءت هذه الأرقام مع تحذير من مكتب الإحصاءات الوطنية، لأنها تستند إلى حجم عينة أصغر من المعتاد.

استأنفت الوكالة نشر البيانات المستندة إلى مسح القوى العاملة، بعد إعادة ترجيحها لتعكس معلومات جديدة عن السكان، والتي أظهرت أن القوى العاملة في المملكة المتحدة أكبر حجماً، إلا أنها أكثر عرضة للاعتلال مما كان يعتقد سابقاً. لكن النتائج الأخيرة لا تزال عرضة للتغيير، ولا يزال مكتب الإحصاءات الوطنية غير قادر على نشر سلسلة البيانات كاملة، أو كل التفاصيل المعتادة. ومع ذلك، قال كل من مكتب الإحصاءات الوطنية والمحللين، إن البيانات تبدو الآن أكثر توافقاً مع الأدلة من السجلات الضريبية والاستطلاعات الأخيرة.

وقال نيل كاربيري الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التوظيف ((يبدو أنه من المرجح أن الأرقام تحتوي على قدر من الحقيقة))، وهي مطابقة للنتائج التي توصل إليها اتحاد التوظيف، والتي تفيد بأن التوظيف قد تباطأ في ربيع وصيف عام 2023، لكنه أظهر مؤخراً مرونة أكبر.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاءات الوطنية، إنه ((من الواضح أن نمو الوظائف قد تباطأ خلال العام الماضي))، مشيرة إلى انخفاض متواصل في عدد الوظائف الشاغرة، ومعدل أبطأ في فرص العمل بأجر.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل البطالة لم يتغير على مدار العام ككل، وهذا يتوافق مع الاتجاه الثابت إلى حد كبير، الذي لوحظ في طلبات الإعانة للمتعطلين.

وقالت ساندرا هورسفيلد خبيرة الاقتصاد في ((إنفستيك))، إنه ((حتى مع وجود محاذير على البيانات، فإن الأرقام لم تقدم الكثير لتبديد الانطباع بأن سوق العمل صعبة للغاية))، مشيرة إلى أنه ((من المرجح أن يسود الحذر في بنك إنجلترا، عند اتخاذ قرار بشأن موعد وسرعة خفض أسعار الفائدة)).

وقالت إليزابيث مارتينز الخبيرة الاقتصادية في ((إتش إس بي سي)): ((إن الشائعات حول تراجع الاقتصاد البريطاني مبالغ فيها إلى حد كبير. في الواقع، تشير جميع البيانات تقريباً في الشهرين الماضيين إلى إعادة التسارع، على الأقل وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة، ويبدو أن سوق العمل قوية بشكل ملحوظ)).

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