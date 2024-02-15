احذروا القصص المالية الخيالية

القصص الخيالية مريحة كثيراً، لأن الشخصيات الرئيسة فيها تتمتع عادة بقوى خاصة، كما يظهر فيها عادة شيء سحري، ما يجعل الجميع يعيشون سعداء إلى الأبد. وعبر أوروبا والولايات المتحدة، تدير الحكومات موازناتها وكأنها تعيش في هذه العوالم الخيالية. وهنا، أنت لست بحاجة لوجهة نظر ((جيرمانية)) خاصة فيما يتعلق بالتمويل العام لتعرف أن هذا لن ينتهي على نحو سار على الأرجح.

لقد حذر مكتب الموازنة بالكونغرس الأسبوع الماضي من أن الماليات الحكومية الأمريكية تسير في مسار غير مستدام. وتوقعت الهيئة الرقابية المستقلة أن يستقر اقتراض الحكومة الأمريكية نسبياً عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأعوام العشرة المقبلة. ويتجاوز هذا بكثير متوسط 3.7% الذي ساد في السنوات الخمسين الماضية، وهي الفترة التي شملت الأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا. ولمقارنة أكثر وضوحاً، فإن الاقتراض الأمريكي المحتمل سيكون أعلى بنحو 50% من الذي اقترحه وزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتنج بموازنته ((المصغرة)) عام 2022، والتي أفضت إلى انهيار سوق السندات في المملكة المتحدة.

هذا وحده سيكون مقلقاً بما فيه الكفاية إذا كان بإمكاننا أخذ أرقام مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي على ظاهرها. لكن لا يجب علينا أن نفعل ذلك لأن الهيئة الرقابية في الكونجرس دأبت على التفاؤل الشديد خلال الأعوام الماضية. ويرجع ذلك إلى أنها مضطرة لبناء تقديراتها على سياسة الحكومة الأمريكية الحالية. والتي تفترض بشكل غير معقول، أن غالبية التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب في 2017 ستنتهي في 2025. وتفترض أيضاً أن القيود على الإنفاق العام، بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023، ستظل لها تأثيراتها بعد 2025. وهذا يعني أن الإنفاق الحكومي المقدر، بما في ذلك على الدفاع، سيتراجع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 5.1% في 2034. وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية، بلغ متوسط هذه النفقات 8% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن هذه الافتراضات ليست ذات مصداقية.

أضف إلى ذلك التقييم المتفائل بعض الشيء بأن الحكومة الأمريكية ستكون قادرة على الاقتراض قصير الأجل بشكل دائم بأقل من 3%، وبذلك تصبح الطبيعة الخيالية لهذه التوقعات واضحة. ورغم أن التوقعات الرئيسية لمكتب الموازنة في الكونجرس تشير إلى أن الدين العام يسير في مسار غير مستدام، وسيرتفع من 97.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى أعلى مستوى تاريخي له عام 2028، ثم إلى 116% عام 2034، إلا أن التوقعات أسوأ بكثير.

من ناحية أخرى، ورغم أنها ليست بالقدر نفسه من التطرف، إلا أن قصصاً خيالية عن المالية العامة تهيمن على النقاشات الأوروبية. وبعد المشكلة التي تسبب فيها كواسي كوارتنج وما تلاها من تحولات ضريبية، أظهرت توقعات مستقلة لمكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة استقرار ديون المملكة المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري. لكن هذه التقديرات تستند إلى خيالات المملكة المتحدة ذاتها، بأن الحكومة ستبدأ في زيادة الضريبة على الوقود بما يتماشى والتضخم، وأن فوائد الإيرادات الناتجة عن الهجرة لن تكون لها تداعيات على الإنفاق العام، وأن ضبط الإنفاق العام سيأتي في وقت يسوده استياء كبير من الخدمات العامة، وأن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي تتسق مع تسارع التقدم نحو الانبعاثات الصفرية.

ونحن لا نعلم بعد كيف سيعمل الإطار المالي الأوروبي الجديد على أرض الواقع، لكن تحليلات القدرة على تحمل الديون التي ستوجه طريقة عمله ستخضع للافتراضات نفسها المفرطة في التفاؤل بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولن يكون الموقف أكثر سهولة عندما نضيف إلى ذلك الصعوبات البنيوية في منطقة اليورو، حيث يبدو من المرجح أن البنك المركزي الأوروبي سيكون بطيئاً في تيسير السياسة النقدية، وسيثبط ذلك النمو الأوروبي. كما أن الاختلافات المالية بين دول الشمال والجنوب الأوروبي تظل صارخة.

لكن الأنباء السيئة لكل الدول الغربية هي أنه إضافة إلى افتراضات التنبؤ شديدة التفاؤل، فإن الإبقاء على جودة برامج الصحة والضمان الاجتماعي في ضوء شيخوخة سكانية آخذة في التسارع، سيتطلب فرض ضرائب أعلى دون احتمالية تحسين الخدمات، ما يمثل عرضاً انتخابياً صعباً. أما الأنباء السارة فهي أن ضبط الموازنات المطلوب ليس مستحيلاً، طالما أننا لم نبدأ في الوقوع كضحية في أوهام مالية جديدة.

وعلى اليسار السياسي، فإن الخيال الأكثر شيوعاً يتمثل في إمكانية جمع التمويل الضروري من جيوب ((الأثرياء)) بعواقب تكاد تكون معدومة على بقية السكان. ولجمع المبالغ الضرورية، يجب زيادة الضرائب على الثروات والدخل بشكل أكثر عمقاً. لكن كلما زاد تركيزها، كلما شجعت على ممارسة التهرب الضريبي، ما يحد في النهاية من الإيرادات.

وينطوي الوهم الأكبر لدى الوسطيين على وجود سبيل لإقناع الجمهور بأن هناك حاجة إلى ضرائب أعلى والمزيد من الاستثمار العام، وأن ذلك يصب في الصالح العام. والأمثلة على برامج زيادة الإيرادات المفتوحة والنزيهة والناجحة، والتي تقلل تشوهات الإنفاق من خلال الإصلاح الضريبي، معروفة بندرتها. حتى المحاولات النموذجية، مثل زيادة التأمين الوطني في المملكة المتحدة عام 2002، اختارت الضريبة الأقل وضوحاً للجمهور، لكنها عادت بأكبر التكاليف على سوق العمل.

وفي اليمين السياسي، تتلخص القصة الخيالية القديمة المفضلة في أن التخفيضات الضريبية تزيد الإيرادات. ورغم صحة ذلك في حالات محددة ونادرة، فإن الدليل الدامغ يشير إلى هذا التخفيضات الضريبية على نطاق واسع، مثل التي حدثت في أمريكا عام 2017 فاقمت سوء المالية العامة، حتى وإن كانت إيجابية للنمو.

لكن ربما تكون القصة الخيالية الأبرز بين ذلك كله، هي توقع حدوث أي شيء لحل معضلة الموازنات غير المستدامة دون وقوع أزمة. ومن المرجح أننا سنواصل التخبط، متظاهرين بأن الأمور تسير على ما يرام، حتى يتصدع شيء ما. لكن المشكلة هي أن النظام المالي سينهار، ولن تكون هناك نهايات سعيدة.

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