اتحاد المصارف يشيد بدور «الإمارات دبي الوطني» في تعزيز ريادة القطاع

أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن بنك الإمارات دبي الوطني لعب دوراً حيوياً في تعزيز ريادة القطاع المصرفي منذ تأسيسه في 1963 كأول مصرف إماراتي في الدولة، عندما قام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتوقيع ميثاق تأسيس بنك دبي الوطني ليصبح بذلك أول صرح وطني صيرفي يتأسس في إمارة دبي وفي دولة الإمارات. وقد اكتسب بنك الإمارات دبي الوطني اسمه الحالي بعد إندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في عام 2007.

وقال الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، بمناسبة الذكرى الستين (60) لتأسيس البنك: ((نوجه في اتحاد مصارف الإمارات أسمى آيات التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وكل عامليه، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين (60) لتأسيس هذا الصرح الوطني المصرفي والمالي، الذي تمكن من ترسيخ اسمه في المحافل المحلية والعالمية ليكون ضمن أبرز المؤسسات المصرفية والمالية، سواءً في دولة الإمارات أو في المنطقة)).

وتابع: ((دعم بنك الإمارات دبي الوطني جهود الاتحاد لتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والتعاون ما بين الأعضاء حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي، من أجل تطوير القطاع وابتكار الحلول المثالية واعتماد أفضل الممارسات المصرفية والتعريف بالمساهمات الحيوية والمتنوعة للمؤسسات المصرفية والمالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز مصرفي ومالي عالمي، والذي كان دوماً في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته التي تركز على تطوير السياسات والأطر الكفيلة بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وتوفير أفضل الخدمات للعملاء من مواطنين ومقيمين في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، الأمر الذي وضع القطاع المصرفي في دولة الإمارات في مكانة ريادية)).

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