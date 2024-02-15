مصر تعلن شراء 180 ألف طن من القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس، أنها اشترت 180 ألف طن من القمح في ممارسة.

وأوضحت الهيئة، وهي مشتري الحبوب الحكومي، أن الشراء يشمل 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الروماني.

كان وزير التموين

المصري، علي المصيلحي، قد كشف، في يناير الماضي، أن بلاده ستستورد نحو 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وقال المصيلحي إنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح في البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريباً.

وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 أشهر.

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