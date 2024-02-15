سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية تسببت في إيقافها

رفعت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم سابقاً في التنس، دعوى قضائية ضد الشركة الكندية التي أنتجت مكملاً غذائياً تعتقد أنه أدى إلى إيقافها أربع سنوات بسبب تعاطي المنشطات، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء مسيرتها.

وتسعى هاليب للحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من شركة كوانتم نيوتريشن، بعد أن سقطت في اختبار خلال بطولة أمريكا المفتوحة 2022 للكشف عن مادة روكسادوستات المحظورة رياضياً، وهي مادة يستخدمها غالباً الأشخاص المصابون بفقر الدم.

وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مادة روكسادوستات؛ لأنها قادرة على زيادة معدل الهيموغلوبين وإنتاج المزيد من كرات الدم الحمراء، ما يؤدي إلى زيادة القدرة على التحمل.

وقالت الرومانية هاليب (32 عاماً) إنها استخدمت تلك المكملات الغذائية خلال بطولة فلاشينج ميدوز 2022، مشيرةً إلى أن تلك المكملات كانت ملوثة بمادة روكسادوستات، التي لم يتم الكشف عنها على الملصق.

وقالت اللاعبة الحاصلة على لقبين كبيرين إنها لم تستخدم قط أي مادة محظورة، مضيفةً أن «إهمال كوانتم ومزاعمها الكاذبة بأن مكملاتها الغذائية شرعية قد أضر بحياتها المهنية وتسبب في إذلالها». وتطالب هاليب أيضاً بتعويضات عقابية، ورفعت دعوى قضائية في محكمة في مانهاتن.

وقال مؤسس الشركة، لصحيفة «ذا جلوب آند ميل» الكندية، في أكتوبر الماضي، إن هاليب تبحث عن كبش فداء.

واستأنفت هاليب ضد قرار إيقافها أربع سنوات التي فرضتها في سبتمبر الماضي محكمة تابعة للوكالة الدولية لنزاهة التنس.

وبينما وافقت المحكمة على أن هاليب لم تكن تعلم أن المكمل ربما يحتوي على روكسادوستات، قالت إن التلوث لا يمكن أن يفسر كمية الدواء التي تم العثور عليها بعينة البول في 29 أغسطس 2022.

واستأنفت هاليب على ذلك الحكم، الأسبوع الماضي، أمام محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان بسويسرا.

وقالت هاليب، التي فازت ببطولة فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019 للصحفيين حينها: «أثق جداً أن الحقيقة ستظهر قريباً، وأن يوم الوقوف أمام المحكمة سيكون قريباً».

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