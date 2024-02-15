مقتل امرأتين وإصابة أخرى بحادث طعن في كندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقيت امرأتان مصرعهما وأُصيبت أخرى بجروح خطرة، في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودروي-دوريون في مونتريال أمس.
وكشفت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) أن الشرطة قبضت على رجل أصيب أيضاً عمره 44 عاماً، مضيفةً أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.
ووقع الهجوم قبيل الظهيرة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، وتم نشر خمس سيارات إسعاف في مكان الحادث على بعد نحو 45 كيلومتراً غربي مونتريال، وفقاً للتقرير.
MENAFN15022024000110011019ID1107859327
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.