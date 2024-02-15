مقتل امرأتين وإصابة أخرى بحادث طعن في كندا

لقيت امرأتان مصرعهما وأُصيبت أخرى بجروح خطرة، في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودروي-دوريون في مونتريال أمس.

وكشفت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) أن الشرطة قبضت على رجل أصيب أيضاً عمره 44 عاماً، مضيفةً أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.

ووقع الهجوم قبيل الظهيرة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، وتم نشر خمس سيارات إسعاف في مكان الحادث على بعد نحو 45 كيلومتراً غربي مونتريال، وفقاً للتقرير.