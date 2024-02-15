معظمهم في غزة.. مقتل 99 صحفياً في العالم خلال 2023

قُتل 77 صحفياً وموظفاً في مجال الإعلام بهجمات إسرائيلية على غزة خلال الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، من أصل 99 قضوا في جميع أنحاء العالم في سنة 2023، بحسب حصيلة سنوية نشرتها لجنة حماية الصحافيين أمس، وتعدّ من الأسوأ على الإطلاق.

واللجنة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتموّلها تبرعات خاصة، تندّد منذ 40 عاماً بقتل الصحفيين وسجنهم وبالعنف والرقابة والتهديدات الممارسة ضدهم.

ورصدت اللجنة، في تقريرها السنوي، زيادة بنسبة 44 في المئة في عدد العاملين في مجال الصحافة الذين قضوا خلال عام في العالم.

وأكدت أن من بين 99 صحفياً لقوا حتفهم سنة 2023، «الغالبية العظمى (77) كانت من الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا بهجمات اسرائيلية على غزة. في المقابل وخارج هذا النزاع قُتل 22 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام في 18 دولة».

ونقل تقرير اللجنة عن رئيستها، جودي غينسبرغ، قولها إن «الصحفيين في غزة هم شهود في الخطوط الأمامية».

وأضافت: «أن معاناة الصحافيين الفلسطينيين في هذه الحرب ستكون لها آثار طويلة المدى على الصحافة، ليس في الأراضي الفلسطينية فقط، ولكن في المنطقة وخارجها أيضاً»، مؤكدةً أن «قتل أي صحفي يُشكل هجوماً على فهمنا للعالم».

وكذلك وثّقت اللجنة مقتل ثلاثة صحفيين لبنانيين وصحافيَّين إسرائيليَّين اثنين. ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، قُتل 85 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز