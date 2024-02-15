ترامب يطالب بإسقاط اتهامات التدخل في انتخابات جورجيا 2020

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإسقاط الاتهامات الموجَّهة إليه بالتدخل في انتخابات جورجيا 2020.

وبدأ قاضٍ في ولاية جورجيا، أمس، جلسة استماع في قضية رفعها ترامب، مشيراً في هذا السياق إلى سوء سلوك من قبل المدّعية العامّة.

وطلب ترامب ومتهمون آخرون من قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون سكوت مكافي استبعاد المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وإلغاء القضية.

ولن يحضر ترامب (77 عاماً)، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، جلسة الاستماع.

وكان من المقرّر أن تبدأ هذه القضية في الرابع من مارس، لكن تمّ تجميدها بينما تدرس المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في طعن قدّمه ترامب في حكم أصدرته محكمة أدنى درجة يتعلق بعدم تمتّعه بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً.

ودفع ترامب ببراءته من تهم التورّط في مؤامرة إجرامية لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020 في جورجيا، حيث فاز بايدن بنحو 12 ألف صوت.

وكانت ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه في الخامس من أغسطس، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

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