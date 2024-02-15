النفط يرتفع بنحو 2% بعد بيانات أمريكية أثرت في الدولار

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، أمس، بعد أن أدت بيانات التجزئة الأمريكية إلى موجة بيع للدولار، على الرغم من ترقب المستثمرين لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار إلى تباطؤ نمو الطلب هذا العام.

وبحلول الساعة 1815 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 82.99 دولاراً للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أو ما يعادل اثنين في المئة، إلى 78.16 دولاراً للبرميل.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير.

وعادة ما يعزز ضعف الدولار أسعار النفط؛ لأنه يجعل السلعة أرخص بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، أمس، إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8 في المئة الشهر الماضي.

وعدَّل المكتب بيانات شهر ديسمبر بالخفض، لتظهر ارتفاع المبيعات 0.4 في المئة بدلاً من 0.6 بالمئة كما ورد سابقاً.

وعززت البيانات التفاؤل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للطلب على النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أمس، إن الطلب العالمي يفقد زخمه.

وخفَّضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 1.22 مليون برميل يومياً من 1.24 مليون برميل.

وعلى جانب العرض، توقعت وكالة الطاقة نمو المعروض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل، أول من أمس، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا دخلت في حالة ركود في النصف الثاني من 2023 بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى انكماش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

ودخلت اليابان أيضاً في حالة ركود نهاية العام الماضي بعكس التوقعات، لتتخلى عن ترتيبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

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