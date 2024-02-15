موسكو: واشنطن تخدع المشرّعين الأمريكيين بقدرات روسيا النووية في الفضاء

أكدت موسكو أن التحذير الأمريكي من قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء خدعة تستهدف المشرّعين الأمريكيين، معرباً عن رفضه القاطع له.

وأوضح الكرملين، أمس، أن البيت الأبيض يسعى من خلال ذلك التحذير إلى إقناع المشرعين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو، واصفاً تصريحات واشنطن بأنها «افتراء ماكر».

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لن يعلّق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل، مشيراً إلى أن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونغرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس»: «من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بأي وسيلة، تشجيع الكونغرس على التصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال، وهذا واضح»، مضيفاً: «سنرى الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض».

واتهم سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة، الولايات المتحدة بـ«الافتراء الماكر».

كانت الولايات المتحدة قد قدمت، أمس، للكونغرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية، قالت إنها يمكن أن تشكّل تهديداً دولياً.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للصحفيين خلال زيارة إلى العاصمة الألبانية تيرانا، أمس، إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وشركائها حول هذه القضية.

وأضاف: «هذه ليست قدرة نشطة، لكنها قدرة كامنة نأخذها على محمل الجد بشدة»، متوقعاً «أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله قريباً».

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