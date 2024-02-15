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ومن الحب ما أودى إلى السجن شرطي يتنكر بزي دبدوب لاعتقال تاجرتي مخدرات في البيرو

2/15/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ومن الحب ما أودى إلى السجن.. فقد أثارت خدعة استوحاها ضابط شرطة من أجواء «عيد الحب» اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل في البيرو والعالم كونها أدت لاعتقال تاجرتي مخدرات.
وفي التفاصيل أن عملاء سريين زرعتهم الشرطة في صفوف تجار المخدرات اكتشفوا أن امرأتين تبيعان عجينة الكوكايين والماريغوانا من منزل في حي سان مارتن دي بوريس في شمال العاصمة ليما. وتنكر أحد ضباط الشرطة بزي «دبدوب» برتقالي وحمل بالونا على شكل قلب، وتمركز أمام منزل تاجرة المخدرات جاثيا على احدى ركبتيه مع لافتة كتب عليها «أنتم سبب ابتسامتي».
وانتظر العنصر خروج إحدى المرأتين من المنزل، فأوقفها بمساندة عناصر آخرين. ثم دخلوا المنزل وأوقفوا المرأة الأخرى.
وقال العنصر المتنكر لوكالة فرانس برس إن العملية المستلهمة من عيد الحب «كانت مفاجئة للتاجرتين»، وهما امرأة وابنتها.
وتداول ناشطون صورة الضابط متنكرا بزي الدبدوب، وكذلك الفيديو الذي صورته الشرطة اثناء عملية القبض.
ودأبت الشرطة أخيرا على نصب كمائن للمطلوبين باستخدام التنكر وتنفيذ عمليات في تواريخ محددة.
وتنتمي المرأتان إلى عصابة «لاس ترامبوساس دي لا دروغا»، بحسب الشرطة. وصودرت من منزلهما مئات الحزم التي تحوي مخدرات.
وفي عام 2023، صادرت سلطات البيرو 21.5 طنا من الكوكايين وفككت 119 شبكة إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، وفق وزارة الداخلية.

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