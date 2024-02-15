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أطباء ينجحون في التحكم من الأرض بروبوت جراحي في الفضاء

2/15/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح جراحون في التحكم عن بعد في روبوت جراحي صغير موجود في محطة الفضاء الدولية، وفي محاكاة تقنيات أساسية مستخدمة أثناء العمليات من الأرض.
وتمثل هذه السابقة خطوة جديدة لتطوير الجراحة في الفضاء، التي قد تصبح ضرورية لعلاج حالات الطوارئ الطبية أثناء الرحلات المأهولة التي تستمر سنوات، على سبيل المثال إلى المريخ.
ويمكن أن تساعد هذه التطورات أيضا في تطوير الجراحة عن بُعد على الأرض، ما يفيد المناطق النائية التي تفتقر إلى الجراحين.
ويحمل الروبوت، الذي طورته شركة «فيرتشوال إنسيجن» Virtual Incision وجامعة نبراسكا، اسم «سبايس ميرا» spaceMIRA. وقد انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية يناير، عبر شحنة حملها صاروخ مصنوع من شركة «سبايس اكس».
وكان موضوعا داخل صندوق بحجم ميكروويف، ما يسهل نقله. وجرى تشغيله وفحصه من جانب رائدة الفضاء لورال أوهارا الموجودة حاليا في هذا المختبر المداري.
ثم أجريت التجربة من المقر الرئيسي لشركة Virtual Incision في لينكولن بولاية نبراسكا. واستمرت نحو ساعتين وشارك فيها ستة جراحين.
وتمكن الجراحون من التحكم عن بعد في الروبوت المزود بكاميرا وذراعين.
وقالت شركة «فيرتشوال إنسيجن»، «لقد اختبرت التجربة تقنيات جراحية قياسية مثل الإمساك بالأنسجة وتحريكها وقطعها». وجرت محاكاة الأنسجة البيولوجية بواسطة شريط مطاطي.
وفي مقطع فيديو نشرته الشركة، يمكن رؤية ذراع مزودة بكماشة لإمساك الشريط المطاطي لمده، والذراع الأخرى مزودة بمقص لقصه، وذلك لتقليد تقنية تشريح. وتكمن صعوبة مثل هذه العملية في التأخير بين الأرض ومحطة الفضاء الدولية الذي بلغ 0.85 ثانية.

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