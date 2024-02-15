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الداخلية عصابات تنتحل صفة هيئات ووزارات

2/15/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
حذرت وزارة الداخلية من عصابات تنتحل صفة مواقع هيئات ووزارات رسمية باستخدام مواقع إلكترونية عليها شعارات الجهات الحكومية.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن هؤلاء يمارسون النصب والاحتيال وسرقة الأموال إلكترونيا من خلال طلب البيانات المصرفية.
وأهابت ‏«الإعلام الأمني» بالمواطنين والمقيمين المتعاملين مع المواقع الإلكترونية الى التأكد من أنها مواقع رسمية للجهة أو الوزارة، تجنبا لتعرضهم للسرقة أو الاستغلال.
وأكدت أنه جار متابعة وتعقب تلك المواقع من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن جرائم انتحال صفة الجهات الرسمية والنصب والاحتيال الإلكتروني والمصرفي تزايدت كثيرا خلال الآونة الأخيرة مع زيادة الإقبال على استخدام شبكة وتطبيقات وخدمات الإنترنت، حيث بات ضعاف النفوس يستغلون جهل أو عدم تركيز أو ثقة بعض مستخدمي الشبكة باختراق أجهزتهم وتطبيقاتهم وسرقة أموالهم وأرصدتهم المصرفية.
وكشفت النيابة العامة خلال تقرير سنوي عن أن العام 2023 شهد ارتكاب 2532 جريمة تزوير في أوراق البنوك، وهي جريمة مرتبطة باختراق وسرقة الأرصدة المصرفية الناشئة عادة عن وثوق الضحايا بالنصابين ومنتحلي الصفات، فيما شهد العام 2022 وقوع 1460 جريمة من هذا النوع و545 جريمة في العام 2017، ما يدل على زيادتها كثيرا خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الإقبال الكبير على استخدام شبكة الإنترنت.

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