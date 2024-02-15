بالفيديو أصالة وأحمد سعد أطربا جمهور الأرينا

MENAFN - Al-Anbaa) ياسر العيلةجمهور حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2024» المقامة حاليا في قاعة «الارينا كويت» الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع مركز عبدالله الرويشد، كان على موعد مع الحفل الخامس الذي تصادف مع الاحتفال بعيد الحب، وأحيته النجمة الكبيرة أصالة نصري والنجم أحمد سعد، في ليلة غلبت عليها أجواء رومانسية طربية استمتع بها الحضور من عشاقهما.كانت البداية مع سعد الذي صعد المسرح وهو يغني «الملوك»، ثم رحب بالجمهور الكويتي الذي كان دائما وأبدا السند والداعم الرئيسي له في كل عمل جديد يقدمه بحيث يتصدر «الترند» في الكويت قبل باقي الدول بما فيها مصر، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على الشعبية الواسعة التي يتمتع بها هذا النجم عند الجمهور الكويتي.أحمد سعد قدم خلال الحفل اجمل ما لديه من أداء، و«سلطن» الحضور بباقة من أجمل أغنياته، منها «اليوم الحلو» التي كانت بمنزلة الشرارة التي أشعلت الحماس بشكل خيالي فكان التفاعل غير عادي، وردد الحضور الأغنية معه بشكل احترافي، مما شجعه ليعيد مقاطع منها أكثر من مرة، وهذه الحالة الغنائية الجميلة استمرت مع باقي الأغاني التي قدمها في فقرته مثل «يا طبيب» و«وسع وسع» و«ملكش مكان» و«سيرينا يا دنيا» و«عليكي عيون» و«اختياراتي» وغيرها، وللحقيقة استطاع سعد ان ينقل الجمهور على مدار اكثر من ساعة ونصف الساعة إلى رحلة فنية ممتعة تاركا انطباعا جميلا عند الجمهور مع كل نغمة، مؤكدا مكانته كمطرب كبير يستحق كل هذا الحب بأدائه المميز.وعقب فقرة سعد كان الحضور على موعد مع نجمة جميلة صاحبة إطلالة وحضور استثنائي وهي أصالة نصري التي ظهرت بفستان أحمر خطفت به الأنظار بمناسبة «عيد الحب»، واستهلت فقرتها بأغنية وطنية بعنوان «لاطريت اسم الكويت» التي ارتفعت معها إعلام الكويت الحبيبة فوق الرؤوس في جميع أرجاء «الأرينا»، بعدها هنأت أصالة الكويت وشعبها بالأعياد الوطنية، ثم قدمت باقة من أجمل أعمالها بما فيها أغاني ألبومها الأخير «لحقت نفسي» التي قدمتها للمرة الأولى في الكويت.وشدت أصالة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي بأغنيتها الشهيرة «سواها قلبي» التي أهدتها لكل الحضور ولزوجها المتواجد معها الشاعر الغنائي الكبير الصديق فائق حسن، وتفاعل الجميع ورددوا معها كلمات الأغنية بشكل يستحق التصفيق لهم، ومن ثم غنت «اشتقت لك»، وعقب ذلك صعد النجم أحمد سعد على المسرح وقدم معها لأول مرة الدويتو الغنائي الجديد «سبب فرحتي» التي أعدوها خصوصا للحفل ولعيد الحب، وهي من ألحان أحمد سعد، كلمات محمد شافعي، توزيع محمد عاطف الحلو.وأظهر سعد وأصالة براعتهما الصوتية وعمقهما العاطفي في أداء تلك الأغنية الرومانسية الحالمة، وعقب ذلك واصلت أصالة مع جمهورها رحلة الطرب الجميل فغنت «يا مجنون، حضرة الموقف، فوق، كيفكم»، ثم شدت بأغنيتها الجديدة «صندوق» التي تختلف كليا عن باقي أعمالها، حيث قدمت نفسها بصورة غنائية جديدة لامست مشاعر ووجدان الشعب السوري، مع العلم أنها ذكرت في أكثر من مناسبة انها تهدي الأغنية لنفسها، وعقب ذلك قدمت أغاني «بلطف بحالي» و«عقوبة» و«أعراض الغياب» و«لحقت نفسي»، واختتمت بأغنية «ذاك الغبي»، ليسدل الستار على حفل نال إعجاب الجمهور الذي غادر المسرح، حاملين معهم سحر سهرة غنائية لا تنسى، بفضل موهبة وقيمة نجمي الليلة.

كواليس الحفل



قبل الحفل حرصت المطربة أصالة والمطرب أحمد سعد على التحدث مع وسائل الإعلام، حيث كان بصحبتهما الشاب الخلوق أحمد سالم الهندي من إدارة مهرجان «فبراير الكويت»، حيث اعرب أحمد عن سعادته بالغناء في هذا المهرجان الكبير، قائلا: اليوم فقط اكتمل نجاحي وتوج مجهودي بالغناء في هذا المهرجان الكبير والعريق، فقد كان حلما من أحلام حياتي ان أغني على خشبته التي وقف عليها كبار نجوم الطرب في الكويت والخليج والعالم العربي.

وردا على سؤال «الأنباء» عن شعوره وهو «سينغل» يغني للحب، قال: انا أحب كل الناس، وأكثر شخص في العالم يحمل بداخله حبا للجميع، وحبا لجمهوري الكبير في حفل الليلة، وقبل كل ذلك يكفيني حبي لوالدتي ورضاها عني.

بدورها، أكدت أصالة ان أغنيتها الخاصة «لاطريت اسم الكويت»، إهداء من زوجها الشاعر فائق حسن الذي فاجأها بها، خاصة انها دائمة التفكير بتقديم أغنية خاصة للكويت «تضرب» - على حد قولها - مع الناس.

وعن زوجها، قالت: أعتبر زواجي من فائق هو الزواج الأول والحقيقي لي، وزواج الأحلام، مشيرة إلى أنها تعرفت على نفسها مؤخرا مما جعلها أكثر جرأة واستخدمت تلك الجرأة سواء في ألبومها الجديد أو ألبومها الماضي.

يذكر ان الحفل تميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث الحضور والتجهيزات والديكورات والتنظيم، وكان وراء ذلك فريق «روتانا الكويت» بقيادة مديرهم محمد الفضلي، وعاونه كل من النشيط المبتسم دائما أحمد ملك وعلي البنا وجاسم العازمي والمصور الزميل جاسم البارون، بالإضافة الى المجهود الكبير الذي يبذله فريق «الأرينا» لتخرج الحفلات بهذا الشكل الباهر.