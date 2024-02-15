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بوشعيل يغني شيخنا مشعل وعايض يشدو بـ هدايا العمر

2/15/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
من الاغاني الوطنية الجديدة أغنية «شيخنا مشعل»، كتبها الشاعر نايف الرشيدي وهي مهداة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لتوليه مقاليد الحكم، وتصدى لألحانها الملحن فهد الناصر وغناها المطرب الكبير نبيل شعيل.
كما كتب الشاعر نايف الرشيدي أغنية وطنية أخرى بعنوان «هدايا العمر» من ألحان راكان يشدو بها الفنان السعودي عايض، والأغنيتان من انتاج تلفزيون الكويت.

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