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تياترو تدشن عروض الكويت المسرحي 23

2/15/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بمشاركة ممثلي 7 فرق مسرحية أهلية وخاصة، أجريت قرعة العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الكويت المسرحي بدورته ال 23، وذلك في مسرح الشامية، بحضور مدير إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون وا بالتكليف فالح المطيري.
يفتتح المهرجان أنشطته 28 الجاري باحتفالية فنية يستعد لها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حاليا، ويشهد مشاركة 7 عروض مسرحية بعد اعتذار فرقة المسرح العربي عن عدم المشاركة في هذه الدورة لأسباب خاصة بهم، حيث تنطلق العروض في اليوم الثاني من حفل افتتاح المهرجان على خشبة مسرح الدسمة، وتدشن مسرحية «عفن الروح» عروض المهرجان من إخراج هاني النصار «فرقة تياترو»، تتبعها مسرحية «سجيل» إخراج نصار النصار «فرقة المسرح الشعبي»، وثم مسرحية «سيناريو وحوار» اخراج فيصل العبيد «فرقة مسرح الخليج العربي»، ومسرحية «رصاص» اخراج مشعل العيدان «فرقة باك ستيج»، ومسرحية «بيونلا» اخراج محمد الرباح «فرقة مسرح الشباب»، ومسرحية «جزى البارحة» اخراج د. عبدالله العابر «فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية». وتختتم فرقة المسرح الكويتي عروض المهرجان يوم 6 مارس بمسرحية «غصة عبور»للمخرج محمد الأنصاري، على أن يكون 7 مارس يوم راحة وختام المهرجان وتوزيع الجوائز 8 مارس.
ملتقى الكويت السينمائي
من جانب آخر، افتتح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أمس الأول ورش العمل المصاحبة لملتقى الكويت السينمائي التي انتهت أنشطته مساء أمس في فندق فور سيزون.
وأكد الزامل أن الملتقى يهدف إلى الاستئناس برأي المختصين في المجال السينمائي، مبينا أنه سيتم أخذ التوصيات الصادرة بعين الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع و«استحداث لوائح خاصة بفن السينما».
وأفاد بأنه «تم تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها سينمائيين مختصين لسماع مقترحاتهم فيما يخدم الحركة السينمائية والعراقيل التي تواجه السينما الكويتية والحلول والنصائح لوضع خارطة طريق لصناعة السينما الكويتية».
وأشار إلى أن الكويت تمتلك دور عرض ومصورين ومخرجين سينمائيين محترفين ومع ذلك «الأعمال السينمائية ضئيلة، مما يتطلب دعم المختصين في المجال السينمائي لرفع اسم الكويت الفني عاليا، على اعتبار أن الفن سلاح ناعم يخدم مصالح الوطن».
وتتناولت الورش التي اقيمت على مدار يومين موضوعات (الإخراج السينمائي) قدمها المخرج الكويتي د. زياد الحسيني، و(السيناريو السينمائي) قدمها الكاتب الإماراتي محمد حسن، و(طريق المهرجانات) تصدى لتقديمها المخرج الكويتي أحمد الخضري والتي تضمنت حلقة نقاشية سينمائية أدارها د.سليمان آرتي، كما أقيمت حلقات النقاشية لفيلمي «شيابني هني» و«آش مان».

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