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390 6 مليار دولار حجم مشاريع المياه والصرف الصحي بالشرق الأوسط

2/15/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من بين دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، إلا أنها في الوقت ذاته تعتبر أكبر سوق لمشاريع المياه على المستوى العالمي، حيث تستحوذ على نحو 40% من مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي ومعالجتها عالميا، وذلك استنادا الى المعلومات والبيانات الصادرة عن شركة «غلوبل داتا» للأبحاث.
وكانت الشركة قد ذكرت في تقريرها الأخير انها تتابع مشاريع إنشاءات المياه والصرف الصحي في المنطقة والتي تقدر بنحو 390.6 مليار دولار، والتي تشمل المشاريع بجميع المراحل بدءا من الأولى المتعلقة بالتخطيط المسبق والإعلان والدراسة وحتى مراحل التنفيذ. وقال التقرير إن هذه المنطقة تستحوذ على الحصة الكبرى من قيمة مشروعات المياه العالمية وبنسبة 39.5% من قيمتها الإجمالية في مختلف المراحل، ما يعكس اعتماد المنطقة المتزايد على تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لتوفير مياه الشرب.
وفي سياق هذه المساعي، تركز حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستثمار المكثف في مشروعات البنية التحتية للمياه لدعم الأمن المائي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أعلنت السعودية في سبتمبر 2023 عزمها إنشاء منظمة عالمية للمياه لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمشكلة المياه.
ومن شأن المنظمة، التي ستتخذ من الرياض مقرا لها إتاحة الفرص أمام تبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وتبادل تجارب الأبحاث والتطوير. كما ستشجع على إنشاء وتمويل المشاريع ذات الأولوية العالية، وبالتالي ضمان استدامة الموارد المائية وإمكانية الوصول إليها.
وعلى صعيد متصل، قال التقرير انه بالنسبة لبقية العالم فمن المتوقع أن يستمر الضعف الاقتصادي في عام 2024 في التأثير وإضعاف ثقة المستثمرين وقدرة الحكومات، خاصة في الأسواق النامية المثقلة بالديون، على تمويل مشاريع البنية التحتية للمياه على نطاق واسع.
وذكرت تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2023 ان مشكلة ندرة المياه تحولت بسرعة إلى مصدر قلق عالمي يتزايد أهمية يوما بعد يوم، حيث يعيش 2.4 مليار شخص في دول تعاني من شح المياه.
وتشير تقديرات المنظمة الأممية أيضا إلى أن قدرة الفرد في العالم للوصول إلى موارد المياه العذبة قد انخفضت بنسبة 20% على مدى العقدين الماضيين، مع تدهور توافر المياه وجودتها بسرعة بسبب الإفراط في استخراج المياه الجوفية، والتلوث، وتغير المناخ.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة، مثل الجفاف والفيضانات، تشكل ضغوطا على الأنظمة البيئية العالمية، مما يسبب عواقب مدمرة على الأمن الغذائي العالمي.

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