القيمة الرأسمالية لـ بيتك تقفز إلى 12 3 مليار دينار



متوسط السيولة يقفز لـ 73.5 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 367 مليوناً مستويات إيجابية للسوقين.. الأول تخطى 8 آلاف نقطة والرئيسي 6 آلاف



شريف حمدي

ارتفعت القيمة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بعد ضم أسهم الأهلي المتحد إلى 12.3 مليار دينار تشكل 27.8% من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة، كما تمثل هذه القيمة 33.8% من القيمة الرأسمالية للسوق الأول.

وكانت بورصة الكويت أعلنت يوم الأربعاء على موقعها الرسمي عن وقف التداول على أسهم البنك الأهلي المتحد اعتبارا من أمس الخميس باعتباره يوم العمل التالي ليوم حيازة السهم المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عملية الاندماج بطريق الضم مع (بيتك).

وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وذلك في ظل حالة التفاؤل بالوعاء الاستثماري الأكبر بالكويت من قبل المتعاملين، وهو ما أظهرته مستويات السيولة التي قفزت بنسبة 34% بمحصلة أسبوعية 367 مليون دينار بمتوسط يومي 73.5 مليون دينار، مقارنة بـ 273 مليون دينار بمتوسط يومي 68 مليون دينار الأسبوع الماضي.

وجاء سهم «بيتك» بالصدارة كأكثر استحواذا على القيمة لأكثر من جلسة بمستويات قياسية، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 31.5% من خلال كميات اسهم متداولة بـ 1.379 مليار سهم مقارنة بـ 1.048 مليار الأسبوع الماضي، ويظهر من خلال الارتفاع التدريجي في أحجام التداول مدى إقبال كل شرائح المتعاملين على جميع أنواع الأسهم في ظل الحالة الإيجابية العامة التي تشهدها بورصة الكويت، حيث يدعم هذا الأداء توالي الإفصاحات للنتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 80 دولارا للبرميل.

وكان لافتا مع نهاية تعاملات الأسبوع، تسجيل المؤشرين الأول والرئيسي مستويات إيجابية، وذلك من خلال تخطي مؤشر السوق الأول مستوى 8 آلاف نقطة بإضافة 78 نقطة ليصل إلى 8039 نقطة مقارنة بـ 7961 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.9%، كما تخطى مؤشر السوق الرئيسي مستوى 6 آلاف نقطة من خلال مكاسب بلغت 88 نقطة ليصل إلى 6007 نقاط مقابل 5919 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 1.4%، وبذلك حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 1.1% من خلال إضافة 77 نقطة ليصل إلى 7333 نقطة مقارنة بـ 7256 نقطة.

إلى ذلك، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بالسوق الأول إلى 5.36 مليارات دينار من نحو 5.25 مليارات الأسبوع الماضي، وذلك على وقع زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة بإضافة 3 شركات هي البنك الأهلي وشركة الصالحية العقارية والاتصالات الكويتية STC بعد دخول المراجعة السنوية لبورصة الكويت حيز التنفيذ في 11 الجاري.

وأسفرت تحركات الأجانب عن ارتفاع نسب الملكيات في أسهم 8 شركات مقابل تراجعها في أسهم 6 شركات واستقرارها في أسهم 19 شركة بنهاية التعاملات الأسبوعية.