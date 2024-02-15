Friday, 16 February 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الإعلام تسخير جميع الإمكانات لدعم مواهب الشباب وتطوير قدراتهم بمختلف المجالات

2/15/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري أن معرض «إكسبو 965» يسهم في إبراز وتشجيع الطاقات والمواهب الوطنية والخليجية في مجال التراث الحرفي الإبداعي.
وأضاف المطيري، في كلمته خلال المعرض الذي أقيم في «ثانوية فلسطين» أن «إكسبو 965» شهد تطورا وتميزا على مدار الأعوام الماضية ويأتي المعرض الحالي بعنوان «عيد وطن وتراث» في ظل ما تعيشه الكويت هذه الأيام من أجواء احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وذكر أن تكريم المبدعين والمميزين من أبناء الكويت والخليج العربي والمعارض التي تضم نخبة مميزة في المجال الحرفي والإبداعي يعكس مدى تطور وتميز جودة رأس المال البشري الإبداعي في دولنا الخليجية ويؤكد دعم الجميع لهذه المواهب والحرص الدائم على تطويرها وتنميتها، مؤكدا حرص وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تسخير كل الإمكانات وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة والداعمة للشباب لدعم مواهبهم وتطوير قدراتهم وتشجيع مهاراتهم بمختلف المجالات الإعلامية والثقافية بما يسهم في خدمة الثقافة والإعلام ويدفع عجلة التنمية من خلال القوانين واللوائح والنظم والبنية التحتية المناسبة والمحفزة وفق منهجية تشاركية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية.
وتقدم بخالص التهاني للمكرمين في هذه الفعالية متمنيا لهم المزيد من الإبداع والتميز كما تقدم بجزيل الشكر للمشاركين في المعرض المصاحب للفعالية ولفريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين على هذا التنظيم المميز والجهود المبذولة لإنجاح الفعالية.
ويقام المعرض برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الإعلام والثقافة ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

MENAFN15022024000130011022ID1107859302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث