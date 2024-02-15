وزير الصحة دشن مركز صحة ميناء الزور البحري

نعمل حالياً على تجهيز المركز الصحي في المطار الجديد T2 لخدمة المسافرين



دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الخميس العمل في مركز صحة ميناء الزور البحري في إطار التوسع بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد.

وقال الوزير العوضي في كلمته خلال التدشين إن المركز يقدم خدماته الوقائية والعلاجية لرواد المرفأ البحري، ويندرج ذلك ضمن خطة وزارة الصحة تنفيذ أهدافها الواردة في برنامج عمل الحكومة خلال مائة يوم «خطة المائة يوم»، وضمن خطة الوزارة تطوير الخدمات الصحية المقدمة في كل المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أن المراكز الصحية البحرية الحدودية التي يشرف عليها قطاع الصحة العامة بالوزارة تشمل مراكز صحة ميناء الأحمدي وميناء الزور وميناء الشويخ وميناء الشعيبة وميناء الدوحة، حيث لها دور مهم وأساسي.

ولفت إلى أن تلك المراكز تتعامل مع الحالات الصحية الطارئة للمسافرين والبحارة والعاملين في المجال البحري، كما تقدم الإسعافات الأولية والرعاية العاجلة للحالات الطارئة وتقوم أيضا بعمل الفحص اللازم لهم قبل دخولهم البلاد.

وأشار إلى ما تقدمه من خدمات التطعيم واتخاذ التدابير الوقائية من أجل حماية البلاد من الأوبئة والأمراض لاسيما في مواسم انتشار العدوى بما يتوافق مع اللوائح الصحية الدولية وهي الجهود التي برزت بوضوح أثناء جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية.

وأفاد العوضي بأن هذه المراكز تقوم أيضا بدور المراقبة الصحية في البحر حيث تتولى إصدار التصاريح الصحية للسفن مثل نموذج حركة المرور ونموذج إصحاح السفينة ونموذج إعفاء السفينة من المراقبة الصحية وفقا للمتطلبات الدولية.

وذكر أن الوزارة وانطلاقا من الحرص على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة في المنافذ المختلفة فإنها تعمل حاليا على تجهيز المركز الصحي في المطار الجديد T2 ليقدم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسافرين بصورة متقدمة تليق بهذا الصرح.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا أيضا على تطوير شامل للمراكز الصحية في المنافذ الحدودية الأخرى البرية والجوية والبحرية في البلاد.