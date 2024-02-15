بالفيديو جراح الجابر نجدد إدانة العدوان على غزة وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته



على المجتمع الدولي السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين دون أي عراقيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية

سياسات تمكين المرأة في مختلف المجالات لها انعكاس مباشر على الاستقرار والأمن في الوطن العربي ويجب تضافر الجهود لتعزيز سياسات الدولة في مجال التمكين 28% نسبة تمثيل المرأة الكويتية في المناصب القيادية وتشكّل 64% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع العام و48% في «الخاص»



دارين العلي

جدد نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتكرار دعوتها إلى المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى ضرورة تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذا العدوان وبشكل فوري.

جاء ذلك في كلمة الشيخ جراح الجابر نيابة عن وزير الخارجية عبدالله اليحيا راعي المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية» الذي يحمل شعار «وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» وينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

ودعا نائب وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين دون أي عراقيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأوضح أن معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال ممتدة لعقود، ويشهد قطاع غزة عدوانا دمويا مستمرا لأكثر من 4 أشهر واعتداءات سافرة دون رادع أو محاسبة ويستمر الاحتلال في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحرب المدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وسط عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وفي ظل ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وبين الشيخ جراح جابر الأحمد أن المرأة كانت وما زالت أولى ضحايا الحروب والنزاعات والاضطرابات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكنها أثبت قدرتها على الصمود ومواجهة الصعاب والقيام بدورها الوطني في الدفاع عن وطنها والحفاظ على تماسك مجتمعها.

وأكد على الدور الكبير والأهمية البالغة التي تمثلها المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا المجتمع، لاسيما قضايا المرأة، موضحا أن استضافة هذا المؤتمر تأتي اتساقا مع تعهدات الكويت من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026.

وأفاد بأن سياسات تمكين المرأة في مختلف المجالات لها انعكاس مباشر على الاستقرار والأمن في الوطن العربي، الأمر الذي يدفع بالحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز سياسات الدولة في مجال التمكين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وتعزيزها حقوقها في عملية صنع القرار.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه النساء في الوطن العربي هي تحديات كبيرة لكنها استطاعت بعزمها وإرادتها نيل العديد من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، مؤكدا ثقته بأن هذا المؤتمر سيحقق المزيد من الأهداف والغايات التي تصب في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وقال نائب وزير الخارجية: «إننا في الكويت نولي مسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها اهتماما كبيرا، ومكتسباتها في هذا الإطار تزداد عاما بعد عاما، ونحن مؤمنون بالدور المهم والحيوي للمرأة في نهضة وطننا الغالي وتنميته وازدهاره».

وشدد على حرص الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأسس التشريعية للدولة على حفظ وصون حقوق المرأة وحمايتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن الدستور كفل حقوق المرأة الكويتية في المادة (29) من الدستور التي أكدت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إيمانا من الآباء المؤسسين باعتبار المرأة شريكا رئيسيا وفاعلا في بناء الوطن.

وأفاد بأن الكويت ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم تمكين المرأة إلى أن وصلت نسبة تمثيل المرأة الكويتية في المناصب القيادية إلى 28% في مختلف قطاعات الدولة بالإضافة لشغلها نسبة 64% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع العام و48% في القطاع الخاص.

وقال الشيخ جراح جابر الأحمد إن مجلس الأمن أصدر القرار رقم 1325 المعنون «المرأة والسلام والأمن» في عام 2000 الذي جاء ليؤكد على دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحلها وحفظ السلام وبناء السلام ومساعي المصالحة والوساطة وإعادة البناء والتعافي بعد النزاعات.

ولفت إلى انه في هذا السياق قامت الكويت مؤخرا بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 برئاسة وزارة الخارجية وتضم اللجنة بعضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة، إيمانا منها بأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك الرامي لمنع نشوب النزاعات الدولية وحماية المرأة عند نشوبها والتأكيد على احتياجاتها ومتطلباتها.

وتقدم بتحية احترام وإجلال للنساء في الكويت، مستذكرا بكل اعتزاز وفخر المرأة الكويتية التي واجهت الاحتلال بكل شجاعة وبسالة، وكان لها دور كبير في صفوف المقاومة، إذ شاركت في تنظيم الحياة اليومية أثناء الاحتلال وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان وراح ضحية هذه المواقف البطولية العديد من النساء الكويتيات الشهيدات.

مواقف مشرفة

من جانبها، ثمنت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد في كلمتها موقف القيادة السياسية التاريخي والمشروع منذ 1948 مع الشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة والعادلة وهو كذلك الموقف الشعبي الذي ما فتأت مختلف أطياف الشعب الكويتي في التعبير عنه.

وقالت انه في الحروب تصعب المطالبة بالتغيير وإعمال حقوق المرأة، إذ يحظى الوضع العام ومصير البلد بالأولوية وتتعرض النساء لجرائم العنف بدرجات أكبر خلال الحروب وبعدها ونادرا ما تأخذ العمليات الإغاثية والمساعدات الدولية واقع المرأة اليومي في عين الاعتبار.

وأكدت أن حماية المرأة وضمان حقوقها في أيام الحرب تبدأ في أيام السلم عن طريق تغيير القوانين ودمج مفهوم المساواة بين الجنسين في طريقة عمل المؤسسات الحكومية والأهلية وإعداد البرامج الكفيلة بتغيير الصور النمطية للمرأة وتبديل الأفكار حول قيمة المرأة كإنسان.

وتقدمت بتحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية المقاومة الصامدة والمؤمنة على عطائها اللامحدود ونكران الذات التي تجابه به غطرسة المحتل وجرائمه في ظل ظروف تصعب المقاومة والصمود في ظلها.

الكويت صادقة

بدورها، قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أ.د.فاديا كيوان في كلمة مماثلة ان الكويت كانت صادقة دائما في خياراتها وانحيازها لقضايا الحق التي نحن بصدد النضال من أجلها، لافتة إلى أن المنظمة لبت الدعوة للمشاركة في تنظيم المؤتمر لأهمية موضوع حماية الإنسان من العنف.

ولفتت إلى أن الجميع لا يزال تحت الصدمة جراء القصف العشوائي الأعمى والمتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة وما تشهده من قذف وتدمير جل ضحاياه من النساء والأطفال، مشيرة إلى ان التدمير الممنهج الذي يطول كل شيء هو لجعل غزة غير آهلة للعيش.

وقف العدوان

من جهتها، قالت المستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة فريال سالم ان وقف العدوان على غزة وكل فلسطين الآن وليس غدا هو المطلب الذي تصدح به كل الحناجر في فلسطين وفي كل أرجاء المعمورة ولسان حال كل حر في هذا العالم.

وقالت: مع دخول الشهر الخامس وصل عدد الشهداء إلى ما يقارب 29 ألف شهيد و70 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء وتدمير طال أكثر من 70 % من المباني السكنية فيما التدمير الكلي والجزئي طال معظم الأعيان المدنية من مستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس وحتى مباني المنظمات الدولية.

ظروف عصيبة

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة مايا مرسي في كلمة متلفزة أهمية هذا المؤتمر الإقليمي الذي يأتي في ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها العديد من دولنا العربية خاصة دولة فلسطين.

وقالت إن المرأة هي الطرف الأكثر تضررا ومعاناة من ويلات الحروب والكوارث والنزاعات المسلحة، لذا هي الأقدر على معرفة احتياجات المرأة ومطالبها وطرحها على طاولة المفاوضات وإدماجها في الخطط والاستراتيجيات.

نائب وزير الخارجية

ترأس اجتماع لجنة الحدود

ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع لجنة الحدود الذي عقد بديوان عام الوزارة، حيث تمت مناقشة أبرز المواضيع ذات الصلة بأعمال اللجنة واختصاصاتها.