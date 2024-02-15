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الدوام المرن التزام تام في المدارس

2/15/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د.سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. وقال اللافي في تعميمه الذي اصدره أمس وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار تنظيم العملية التربوية بشأن تطبيق نظام البصمة على العاملين بوزارة التربية وبجميع الأبنية التعليمية، يرجى الإيعاز لجميع مراكز العمل لديكم بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية لكل موظف في موعد أقصاه أسبوع عمل يبدأ من تاريخ النشرة.
وأضاف: على جميع الموظفين الالتزام بذلك، وفى حال عدم إجراء المطلوب سيتم تطبيق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 2017 بشأن استبدال المادة 10 منه.
وعلى صعيد متصل، طبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس قامت بتنفيذ الدوام المرن الذي قوبل برحابة صدر من أهل الميدان التربوي، مشيرة إلى ان المدارس شهدت أمس التزاما تاما من قبل المعلمين والمعلمات. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية مستمرة في وضع كشف حضور وانصراف للدوام حفاظا على حقوق المعلمين، مؤكدة انه لن يتم إلغاء نظام الكشوف في الوقت الحالي.

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