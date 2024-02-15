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الشؤون لا مساس بميزانية المساعدات والخدمات

2/15/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري لـ «الأنباء»، أن الوزارة ملتزمة بكل القرارات والتوجيهات الحكومية لناحية الترشيد في المصروفات ووفقا للأطر المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة أتاحت للوزارات والجهات الحكومية الصرف من بند على بند آخر دون طلب زيادة.

وأكد ساري عدم المس بأي بند من البنود الخاصة بالمساعدات الاجتماعية والخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، لافتا إلى استمرار الوزارة في استكمال المشاريع العمرانية المعتمدة للتوسع في تقديم خدمات الوزارة بكل المناطق والمدن المستحدثة.

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