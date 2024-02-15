بالفيديو أغلى وطن فرحة الأعياد في حديقة الشهيد

العوفان: الفعاليات تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكل الفئات العمرية



دارين العلي

انطلق مساء أمس في حديقة الشهيد مهرجان «أغلى وطن هو البقاء والوجود» الذي ينظمه مكتب الشهيد بمناسبة الأعياد الوطنية برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي ومسؤولي الجهات المشاركة.

في البداية، رحب مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان بالحضور في المهرجان الذي يستمر حتى 17 الجاري، لافتا إلى ان فعاليات هذا العام تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكل الفئات العمرية.

وقال العوفان خلال جولته بالمعرض: لمسنا تفاعلا كبيرا من الجهات المشاركة وزوار الحديقة مع ما تم عرضه، كما كانت هناك عروض مشوقة للفرق الشعبية وفرقة الجيش والشرطة ومسابقات للكبار والصغار، مبينا أن جناح الطفل، الذي تشرف عليه شركة نفط الخليج كونها شريكا استراتيجيا، مع مكتب الشهيد كان محط الأنظار مع المشاركة المميزة للأطفال وأسرهم، مثمنا اهتمام شركة نفط الخليج بجناح الطفل الذي أضاف بصمته المميزة للاحتفال.

ولفت إلى ان الركن الخاص برسومات طالبات كلية التربية الأساسية ـ قسم التربية الفنية يصور وقائع الاستشهاد منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى الركن الخاص بمكتب الشهيد الذي يتم من خلاله عرض صور وأسماء شهداء الكويت والبالغ عددهم 1329، وكذلك شاشات للبحث عن قصص الشهداء وحيثيات استشهادهم وجهاز تصوير AI يحمل شخصيات أبطال الوطن التي انطلقت قصصها خلال الفعالية، مؤكدا أن مشاركة أبناء الشهداء في فعاليات المكتب كان له الأثر الطيب والتفاعل المميز.

ودعا المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لحضور الفعاليات التي تستمر 3 أيام، متقدما بالشكر الجزيل للجهات المشاركة بالفعاليات وهي وزارت الدفاع والداخلية والإعلام والصحة والشؤون والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وبيت التمويل الكويتي وشركات النفط الكويتية KOC - KGOC - KPC والصحف المحلية و«كونا» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون القصر ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية.

جدارية وقائع الاستشهاد

تم خلال الحفل افتتاح جدارية الشهيد بحلة جديدة في الحديقة تخليدا لشهدائنا الأبرار، إضافة إلى جدارية أخرى تعبر عن وقائع الاستشهاد من عمل طالبات كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية وتعتبر من الجهات التي ساهمت في انجاح الفعاليات.

رقصة العرضة

شارك وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله برقصة العرضة عند استقباله على باب المعرض المقام على هامش الاحتفال الذي تشارك فيه 22 جهة حكومية وخاصة.

موسيقى الجيش

شاركت فرقة موسيقى الجيش في افتتاح الاحتفال عبر عزف السلام الوطني والتجول في الحديقة مع الأناشيد والأغاني الوطنية التي لاقت استحسانا من الرواد.

جناح الطفل

تم تخصيص جناح خاص للطفل نظرا للاهتمام بالأجيال الناشئة وتعميق الروح الوطنية لديهم وإيصال فكرة التحرير والتضحية إليهم بأسلوب مبتكر.

معرض خارجي

تضمن الحفل أيضا وجود معرض صور خارجي يحتوي على آثار العدوان العراقي الغاشم ويبرز فرحة تحرير الوطن.

