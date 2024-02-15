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نتنياهو يهدد بهجوم أقوى على رفح وخطة ما بعد الحرب تنتظر الهدنة

2/15/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لاتزال إسرائيل ماضية في خطتها لشن هجوم على مدينة رفح المكتظة بنحو 1.5 مليون فلسطيني اغلبهم نازحون فروا من باقي انحاء قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية من «الكارثة»، فيما الجهود الديبلوماسية تتوزع بين سرعة التوصل لهدنة إنسانية جديدة، وخطة للسلام لما بعد الحرب تعمل عليها الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية.
وتشمل الخطة أيضا إقامة دولة فلسطينية، وأساس هذه الخطة هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في القطاع، وفق صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومجموعة من الشركاء في الشرق الأوسط، «يعملون على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية».
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن هذه الخطة «خلال الأسابيع المقبلة».
وقال مسؤولون أميركيون وعرب لواشنطن بوست، إن «وقف إطلاق نار مبدئي من شأنه أن يستمر لستة أسابيع على الأقل، سيوفر الوقت اللازم لإعلان الخطة والحصول على دعم إضافي لاتخاذ خطوات أولية نحو تنفيذها، بما يشمل تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة».
وكشفت الصحيفة المزيد من تفاصيل الخطة، بالإشارة إلى أن الدول التي تقف وراءها تأمل في «التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين قبل بداية شهر رمضان، خشية أن تتفاقم الأمور خلال الشهر الفضيل.
ونقلت عن مسؤول أميركي من الذين ناقشوا الخطة أن «المفتاح هنا هو صفقة المحتجزين».
ولفتت الصحيفة إلى أنه«يشارك في مناقشات تلك الخطة كل من مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات، بجانب ممثلين عن الفلسطينيين والولايات المتحدة».
لكن الصحيفة أشارت إلى المشكلات التي قد تسببها إسرائيل بسبب موقفها من عدة أمور في الخطة، مثل الانسحاب من العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضافت «واشنطن بوست» أن القائمين على الخطة يأملون في أن «منح إسرائيل ضمانات أمنية محددة ومغريات أخرى، قد تكون أمورا من الصعب رفضها بالنسبة لإسرائيل».
وقالت إن دائرة دعم الخطة «تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة القائمة على صياغتها»، حيث أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عن اهتمامه بالاعتراف المبكر بدولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن قائمة إجراءات قيد الدراسة، من بينها «اعتراف أميركي مبكر بالدولة الفلسطينية».
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن كثيرين يعتقدون أن «اعتراف واشنطن بدولة فلسطينية في بداية عملية سلام، حتى إذا لم يكن قد تم الاستقرار حول حدودها ومؤسساتها، هو وحده القادر على إقناع العالم العربي بأن هذه المرة ستكون المفاوضات مختلفة».
ويبحث المشاركون في المحادثات ما إذا كان للقيادة السياسية في حركة حماس، أي دور بعد الحرب، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة أيضا عن مسؤول عربي قوله، إنه «يجب إشراك الجناح السياسي للحركة في المحادثات، إن لم يكن في حكومة مستقبلية أيضا». وأضاف: «نحن بحاجة إلى شخص يمثلهم، للتأكد من أنهم على علم بالأمور.. لو لم نفعل ذلك فسيكون هناك فتح وحماس مجددا».
لكن بالنهاية، وفق الصحيفة، «أصر المسؤولون العرب على تفاؤلهم بشأن توحيد الأطراف الفلسطينية معا لتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من السياسيين، يكون تركيزها على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الوضع الأمني وإعادة إعمار غزة ثم إجراء انتخابات».
ولفتوا أيضا إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، «وافق من حيث المبدأ على الخطة، وربما يحتفظ بمنصبه كرئيس في دور يشبه الدور الذي يقوم به الرئيس الإسرائيلي».
وقوبلت خطة السلام المطروحة بانتقادات شديدة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من المستوطنين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب سموتريتش على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها»، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس.
وأضاف أن «الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل كما ثبت في السابع أكتوبر».
وكتب بن غفير على منصة «إكس»: «قتلوا 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك»، وأضاف أن «إقامة دولة فلسطينية تعني إقامة دولة حماس».
في الأثناء، تتواصل المفاوضات بوساطة قطرية ومصرية سعيا للتوصل إلى تلك الهدنة.
وبعد اجتماع الثلاثاء في القاهرة شارك فيه مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولون مصريون، تتواصل المفاوضات حتى اليوم.
وفيما يشبه الضربة لتلك المفاوضات، عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال في بيان «أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية. وعندما تتخلى عن مطالبها، سنكون قادرين على المضي قدما»، من دون كشف المزيد من التفاصيل.
هذا، وجددت حركة حماس موقفها الصارم من ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة.
كما أضاف في بيان مقتضب صدر، أمس عن مكتبه أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضا إنجاز صفقة تبادل «جدية»، حسب وصفه.
ورغم هذه التسريبات يبدو ان نتنياهو ماض قدما في الحرب وتنفيذ العملية البرية في رفح غير آبه بالتحذيرات المتتالية القادمة من حلفاء اسرائيل. وقال نتنياهو في رسالة بالعبرية عبر تطبيق تليغرام: «سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال».
جاء ذلك بعدما حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن الهجوم على رفح «يمكن أن يؤدي إلى مجزرة في غزة».
كما حذر قادة استراليا وكندا ونيوزيلندا اسرائيل من النتائج «الكارثية» المحتملة للهجوم. وحضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر حكومة نتنياهو «على عدم سلوك هذا المسار»، وأعرب قادتها عن قلقهم العميق من الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.
وقال البيان إن «عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. نحو 1.5 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المنطقة ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه».

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