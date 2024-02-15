حل مجلس الأمة بسبب تجاوز الثوابت الدستورية

مجلس الوزراء: لا نقبل المساس بالمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت



صدر أمس الخميس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وجاء فيه: مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

٭ مادة أولى: يحل مجلس الأمة.

٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

هذا، وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا مساء أمس استعرض فيه كتاب سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسبا بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7/2/2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي للمساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو الأمير والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة 54 من الدستور بأن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس»، وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ، مشيرا إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساسا بالمقام السامي، وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.