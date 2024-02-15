توجيه أميري بتحسين معيشة المواطنين

MENAFN - Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أنه بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يتم بحث تحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال رعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح حفل تكريم أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس، والذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، حيث عبر سموه عن الفخر بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الكويت ورفعهم راية البلاد عاليا عبر تحقيقهم لهذه الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.

وقال سموه إن «هذا الإنجاز ليس ببسيط، لكنه بسيط لمن لديه إيمان قوي بربه وثقة عالية بنفسه وإرادة صلبة لتحقيق الأهداف، وهي الأمور التي تحققت لديكم واستطعتم إيجادها، حيث أثبتم للعالم أن الشاب الكويتي بما لديه من إيمان بربه وثقة بنفسه وإرادة يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه».

من جهة ثانية، أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د.سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. هذا، وطبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.



رئيس الوزراء: نفخر بإنجازات أبناء وبنات الكويت ورفعهم لراية البلاد عالياً