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العدل تضيف خدمة الاستعلام عن جلسة عبر سهل

2/15/2024 7:14:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إطلاق وزارة العدل لخدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) من خلال إتاحة امكانية (الاستعلام عن موعد جلسة) عبر خدمات الوزارة داخل التطبيق.
وقال كاظم في تصريح صحافي إن هذه الخدمة تتيح للمستخدم عبر تطبيق (سهل) معرفة تاريخ وموعد جلسات القضايا القادمة التي هو طرف فيها بالإضافة لعرض موقع المحكمة التي ستعقد الجلسة فيها على الخريطة.
وأكد أن التطبيق مستمر في إضافة خدمات جديدة للوصول إلى الرؤية الحكومية في التحول الإلكتروني الشامل، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين من التطبيق فاقت 1.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي مع أكثر من 30 مليون معاملة حكومية منجزة.

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