إعلام عبري: بايدن نفد صبره من نتنياهو

إعلام عبري: بايدن نفد صبره من نتنياهو
التاريخ
2/15/2024 7:09:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفد صبره بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأميركية لاتباع نهج أكثر شدة تجاه نتنياهو.
وقال المسؤولون الأميركيون إن بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية.
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