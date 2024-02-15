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إعلام عبري: بايدن نفد صبره من نتنياهو

2/15/2024 7:09:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفد صبره بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأميركية لاتباع نهج أكثر شدة تجاه نتنياهو.
وقال المسؤولون الأميركيون إن بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية.

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