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إعلام عبري: التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته

2/15/2024 7:09:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر قولها إن التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس نادرا ما يتحدثان معا.
وقالت المصادر إن نتنياهو لديه شكوك تتعلق بتواصل غانتس مع المسؤولين الأميركيين.

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