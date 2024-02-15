إعلام عبري: التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته

إعلام عبري: التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته
التاريخ
2/15/2024 7:09:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر قولها إن التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس نادرا ما يتحدثان معا.
وقالت المصادر إن نتنياهو لديه شكوك تتعلق بتواصل غانتس مع المسؤولين الأميركيين.
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