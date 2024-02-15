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حزب الله: استهدفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

2/15/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس، استهدافه لمستوطنة كريات شمونة في إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كـ"رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة" جنوبي لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي رد أولي ‌‏على مجزرتي النبطية والصوانة هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من بعد ‌‏ظهر اليوم الخميس (بتوقيت لبنان)، ‏مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

RT

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