حزب الله: استهدفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس، استهدافه لمستوطنة كريات شمونة في إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كـ"رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة" جنوبي لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من بعد ظهر اليوم الخميس (بتوقيت لبنان)، مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
RT
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