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الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

2/15/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، إن مرسومًا أميريًا صدر بحل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.


جاء ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم الخميس.


وكانت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلت عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".

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