الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، إن مرسومًا أميريًا صدر بحل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.
جاء ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم الخميس.
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلت عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".
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