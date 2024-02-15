الأرصاد تكشف المناطق التي تتعرض لعواصف رعدية الآن

الأرصاد تكشف المناطق التي تتعرض لعواصف رعدية الآن
التاريخ
2/15/2024 3:11:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية المناطق التي تتعرض لعواصف رعدية في هذه الأثناء بما فيها العاصمة عمّان وذلك حسبما تشير صور رادار الطقس.
وجددت الأرصاد تحذيرها للمواطنين بالابتعاد عن المناطق والبؤر الخطرة وعدم المجازفة بعبور المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه.
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