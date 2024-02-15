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الأرصاد تكشف المناطق التي تتعرض لعواصف رعدية الآن

2/15/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية المناطق التي تتعرض لعواصف رعدية في هذه الأثناء بما فيها العاصمة عمّان وذلك حسبما تشير صور رادار الطقس.

وجددت الأرصاد تحذيرها للمواطنين بالابتعاد عن المناطق والبؤر الخطرة وعدم المجازفة بعبور المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه.




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