الهواري: موازنة الصحة في 2024 هي الأعلى في تاريخ الوزارة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، موازنتي وزارتي الصحة والإدارة المحلية للسنة المالية (2024).



وقال المعشر في الاجتماع، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة وزارة الصحة التي رصدت لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية وأتمتة الخدمات الصحية وملفات المنتفعين، وما تم رصده في الموازنة لإنجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعرفة الخطة الموضوعة وما تم إنجازه في التأمين الصحي.



من جانبه، قال الوزير الهواري، إن موازنة وزارة الصحة، هي الأعلى في تاريخ الوزارة، نتيجة للإنجازات وثقة الجميع في عملها، ما زاد من المنح المقدمة والشراكة مع المؤسسات المحلية وأهمها الخدمات الطبية الملكية.



وأشار إلى أن المشاريع التي تم رصدها في الموازنة وضعت لتقديم الخدمة الصحية المباشرة للمواطنين، مبيناً أنه جرى تقديم عدد من الخدمات النوعية في المحافظات، التي خففت من الضغوط على المستشفيات في العاصمة.



وبين، أن مستشفيات وزارة الصحة أنجزت نحو 7500 عملية قسطرة، وأكثر من 1500 عملية قلب مفتوح، لافتًا إلى أهمية ما أنجزه مستشفى سميح دروزة في مستشفى البشير في علاج آلاف المراجعين لمرضى السرطان.



وبين الهواري بحضور أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور عماد أبو يقين، وأمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبدالات، أن التعديلات على قانون المجلس الطبي ساعدت على استقطاب الكفاءات في الجامعات الطبية والوزارة ونقل الخبرات وتحقيق التشاركية المثمرة.



ولفت إلى أن التسارع في أعداد اللاجئين والضغط المستمر على مخزون الأدوية والتأمين الصحي دفع وزارة الصحة لتسريع انجاز المشاريع المستهدفة في خططها من ضمنها فتح المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن توفير الاختصاصات والأسرة خفض أعداد التحويلات.



وتتطرق إلى خطة أتمتة الخدمات وملفات المنتفعين وملفات المستشفيات والمراكز الصحية، مبينًا أنه تم انجاز بناء مخازن مؤتمتة بحزيران الماضي وتعمل بشكل موازي مع تحديث المستودعات الموجودة لتحقيق مخزون استراتيجي للدواء.



وأكد الهواري، أنه تم العمل على إنشاء مستشفى افتراضي، وسيتم افتتاحه في حزيران المقبل، لتحقيق الاستراتيجية الصحية الموضوعة من خلال تقديم الخدمة الصحية بشكل مؤتمت يقوم بتشخيص الحالة الصحية وعلاجها بعد إرسال المعلومات الصحية للمنتفع لفريق مختص ما يوفر الجهد والوقت والكلفة.



وأشار إلى أن تلك الخدمة سيجري إنجازها من خلال اعتماد ثلاثة اختصاصات دقيقة سنوياً بالتعاون مع المجلس الطبي العالي لتتواءم مع أهداف الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.



كما أكد أهمية التأمين الصحي الذي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مبيناً أن تحقيق الخطة الموضوعة تستهدف جميع الفئات من المواطنين الخاضعين للضمان الاجتماعي والموظفين واللاجئين، لافتا إلى أنه من أجل الوصول لتحقيق التأمين الشامل سيكون من خلال تطبيق الخطة الأولية تدريجياً وبتجويد بعض التشريعات وبتطوير البنية التحتية وبتحقيق الاستدامة المالية.



وفي اجتماع مسائي منفصل التقت اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لمناقشة موازنة الوزارة، حيث أكد العين المعشر على دور الوزارة في التنمية الإدارية والسياسية وما تم تخصيصه للبلديات ومجالس المحافظات لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أهمية مواءمة ما تم رصده في موازنة الوزارة للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.



وقال الوزير كريشان، إن دور البلديات ومجالس المحافظات ليس خدماتية فقط بل يشمل التنمية السياسية والاقتصادية من خلال ما تقوم به في التواصل مع المجتمعات المحلية والشراكة مع القطاع الخاص.



وأكد، أن التعديل على قانون الإدارة المحلية حقق التوازن وتحديد الصلاحيات ما بين المجلس البلدي ومجالس المحافظات الأمر الذي يحقق الخطط الموضوعة والمشاريع المطروحة.



وأشار الوزير كريشان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نضال العدوان، ومدير الدائرة المالية عماد أبو قمر، إلى أن الوضع الاقتصادي منذ جائحة“كوفيد19” أثر على إيرادات البلديات وزاد من مديونية تلك البلديات، وأن المنح جاءت لتغطية عوائد المحروقات والتأكيد على أن الوزارة اشترطت على المانحين تقديم المنح على شكل معدات وآليات تستفيد منها البلديات في تأدية عملها.



ولفت إلى تأثير اللجوء في زيادة المديونية على البلديات، مشيراً إلى وضع الوزارة لخطة تهدف لزيادة الإيرادات من خلال تشجيع المواطنين دفع مستحقاتهم بشكل مقسط.



وأشار الوزير كريشان إلى وضع خطة لتعافي الوضع الاقتصادي للبلديات وتسهيل عملها في خدمة المواطن ومن ضمنها إنشاء مصنع يهدف لتحقيق تنمية مستدامة تزيد من إيرادات البلديات وتخدم المجتمع المحلي.



وبين أن الشراكة مع مقاصة الكهرباء جاءت من ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والعمل على معالجة فوائد المديونية المترتبة على البلديات، مؤكداً على تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع البلديات في انشاء مشاريع تنموية، كما بين أن تطبيق النظام الإلكتروني في البلديات يقوم بضبط الإيرادات والنفقات ويحقق الحوكمة.