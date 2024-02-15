الأردن يرسل طائرتي مساعدات طبية جديدتين إلى أهلنا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس طائرتي مساعدات طبية جديدة لأهلنا في غزة ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.



وذكر بيان صدر عن الهيئة، أنه تم إرسال الطائرتين بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبدعم مشترك من منظمة (Mercy Corps).



وحملت الطائرتان على متنهما مواد ومستهلكات طبية، ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي بغزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءًا يوماً بعد يوم نظرًا لاستمرار الأزمة.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف المواد والمستهلكات الطبية لتتمكن الجهات العاملة من توفير الخدمات الصحية والطبية لأهلنا في غزة.



ووصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن الى أهلنا في غزة 53 طائرة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني