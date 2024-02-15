اختتام اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 شباط الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.



و في ختام الاجتماعات تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذلك التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس.



وعقدت اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذلك اجتماعات كبار المسؤولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.



وأكد الوفد الأردني خلال رئاسته لأعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلفا للجمهورية اليمنية، بذل المملكة كل جهدٍ ممكن لتدعيم فرص وآفاق التعاون العربي المشترك في مجالات العمل المعنية، وضرورة ألاّ تحد الأزمات والمعيقات التي تواجه المنطقة العربية من وتيرة هذا التعاون الذي يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلجنتيه، أبرز أدواته. ويتم التعويل عليه بتعظيم القواسم وتعميق المشتركات وتعزيز الفرص بين الدول العربية الشقيقة.



وترأس الوفد الأردني باجتماعات المجلس على المستوى الوزاري، وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، حيث جسد الوفد حرص المملكة على دعم العمل العربي المشترك ووضعه في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى قناعة الأردن ورسالته ودوره إلى جانب الأشقاء العرب في خدمة منظومة التعاون العربي المشترك، تحت مظلة جامعة الدول العربية.



وأشار مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة الذي ترأس الوفد الأردني المشارك باجتماع كبار المسؤولين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية تعزز دور الأردن الفاعل في منظومة التعاون والعمل العربي المشترك.



وقال إن الأردن يعمل بتنسيق وتعاون مع الأشقّاء العرب، ضمن الأولويات المتفق عليها، ويشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مظلة حيوية يتفاعل في ظلها تبادل وجهات النظر والرؤى حيال عديد مجالات وأوجه التعاون الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للمجلس تتضمن مشاريع مطروحة من شأن تنفيذها خدمة القضايا العربية.



وقال العضايلة إن المندوبية الدائمة للمملكة لدى جامعة الدول العربية تواصل البناء على رئاسة الأردن للدورة 113 للمجلس عبر تعزيز التشاور والتنسيق مع مندوبيات الدول الشقيقة والأمانة الفنية للمجلس، وبما يوفر متابعةً لما اتفق عليه الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



و استعرض الاجتماع الوزاري ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق على الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة العربية القادمة الـ33 والمقرر عقدها في مملكة البحرين هذا العام.