الفايز: عدوان الاحتلال على غزة سقطت فيه القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية وصراعات سياسية، أدت إلى قتل وتشريد ونزوح مئات الآلاف، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانتشار تجارة السلاح والمخدرات على حساب قضايا التنمية.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الخميس، في المؤتمر البرلماني للتعاون بين دول "جنوب – جنوب" الذي يناقش دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة، والذي بدأت أعماله اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط.



ويرعى المؤتمر جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، بدعوة من مجلس المستشارين في المملكة المغربية، ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وبحضور السفيرة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات.



وبين الفايز، أن الأزمات الأخيرة منذ جائحة كورونا، دفعت حوالي 169 مليون شخص في العالم إلى خط الفقر، كما أنه ووفق البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 736 مليون شخص في عام 2015 يعيشون تحت خط الفقر الدولي، و10 بالمئة من سكان العالم ما قبل جائحة كورونا يعيشون في فقر مدقع، ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم والصحة ومياه الشرب.



وأضاف الفايز، إن هذه الأرقام المخيفة لنسب الفقر والجوع، لم تدفع المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لتحمل المسؤولية والسعي الجاد لوقف مختلف الصراعات والنزاعات، بل على العكس فإنه في ظل هذا الفشل ازدادت الصراعات، وازداد معها بيع أسلحة التدمير والقتل، حيث يشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن نسبة مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة عالمية بلغت 596 مليار دولار بنهاية عام 2022، مشيرًا إلى أنه لو استخدمت المبالغ التي تنفق على هذه التجارة السوداء في قضايا التنمية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، لكان عالم اليوم مختلف، وخاليا من الجوع والصراعات.



وأكد الفايز أن العديد من دول العالم، تناست عن قصد وسابق إصرار الحقيقة الساطعة التي تؤكد، أنه عندما يحل السلام والأمن، وتنعم الشعوب بالحرية والاستقلال عند ذلك فقط نستطيع التغلب على الصراعات والتحديات، وتترسخ حينها قيم العدالة الاجتماعية والحريات العامة، ومبادئ سيادة القانون، ويتمكن عالمنا من تجاوز مشكلات التغير المناخي والتنمية المستدامة .



وأضاف: "عندما يحل السلام، تتعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتتقلص فجوات الفقر والبطالة، وفجوة المعرفة والتكنولوجيا بين الدول والشعوب، الأمر الذي يمكننا من بناء مجتمع إنساني خال من الدمار والعنف والفقر والجوع".



وأشار الفايز إلى أن آخر الصراعات والأزمات التي يعيشها عالمنا اليوم، هي حرب الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، هذا العدوان الذي تسبب باستشهاد الآلاف من الأطفال والنساء، وسقطت فيه القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، والحريات العامة، بعد أن أصبح عالمنا يكيل بمكيالين ، وترك دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة خارجة على القانون، تضرب بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية كافة، والقانون الدولي الإنساني.



وبين رئيس مجلس الأعيان أن بلدان جنوب – جنوب، وفي ظل محاولات السيطرة والهيمنة التي تسعى دول شتى فرضها عليها، يجب أن تدرك بأن الطريق نحو معالجة التحديات التي تواجهها، يتطلب منها تجاوز خلافاتها وتعزيز تضامنها، والبناء على القواسم الثقافية والحضارية والقيم المشتركة التي تجمعها، وأن تسعى إلى زيادة التعاون المشترك بينها ومختلف المجالات.



وقال إن البرلمانيين والبرلمانات، ومجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة، مطالبة في تفعيل دورها، وبناء جسور التعاون على مختلف المستويات، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بمختلف القطاعات، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين دول جنوب - جنوب.



ودعا الفايز إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتجاوز الخلافات، والبحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الدول، والعمل مع الحكومات لجهة بناء علاقات بين دول جنوب – جنوب ، علاقات تكون قائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والسعي أيضا إلى بناء التكتلات الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول، لمواجهة سياسات الاستقطاب والهيمنة، مبينا بالوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب تعزيز روابط التعاون بين دول "جنوب – جنوب" والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية، فهذا الامر يعد خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة، وأداة أساسية لتمتين المصالح الاقتصادية والاندماج مع الاقتصاد العالمي.



وقال الفايز ، إن التعاون بين بلدان جنوب - جنوب ، يشكل أيضا ركيزة أساسية، وأحد أهم وسائل التعاون لمساعدة الدول النامية، على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتحقيق التنمية، خاصة إذا أدركنا بأن غالبية دول جنوب – جنوب تتمتع بإمكانيات كبيرة مالية وبشرية وثروات طبيعية تمكنها من النمو والازدهار، وتوفير الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة.



وطالب الفايز بضرورة وضع خارطة طريق وأهداف واضحة وعملية، تعيد التعاون بين دول جنوب – جنوب إلى المسار الصحيح، وبما يمكنها من النهوض بمختلف المجالات، من خلال بناء شراكة استراتيجية اقتصادية واستثمارية وتجارية، مؤكدا أهمية أن تعمل خارطة الطريق، على تجاوز الاختلاف في المواقف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن ينهض باقتصاداتها ويحقق طموحاتها، ويمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات، داعيا إلى أخذ العبرة من دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت بناء وحدة اقتصادية، حفاظا على مصالحها، لذلك يجب أن يكتسب موضوع مواجهة التحديات المشتركة أهمية قصوى من قبل المجالس البرلمانية والشورية.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الأعيان، أهمية تطوير مختلف آليات التعاون الثنائية والمشتركة بين دول جنوب – جنوب ، للوقوف على نقاط القوة والضعف في علاقاتها البينية، وإنشاء مؤسسات عمل فاعلة، إضافة إلى دعم مختلف المبادرات المتعلقة بتفعيل التعاون، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية العالمية التي أسهم بتناميها مؤخرا تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وخلال جلسات العمل للمؤتمر، ترأس الفايز، بحضور رؤساء المجالس البرلمانية ومجالس الشورى والروابط البرلمانية، جلسة العمل الأولى للمؤتمر وعنوانها "تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليميي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق الامن والاستقرار".



ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والازدهار، إضافة إلى قضايا التحول الاقتصادي والتكامل الإقليميين والتنمية المشتركة، وأهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والقدرات التنافسية، وموضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والمياه.