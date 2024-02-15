الحوثيون يعلنون استهداف سفينة جديدة في خليج عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين في بيان مساء اليوم الخميس، عن استهداف سفينة "LYCAVITOS" البريطانية في خليج عدن.
وقالت جماعة "أنصار الله" في بيان إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية (LYCAVITOS) أثناء إبحارها في خليجِ عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".
وأكد الحوثيون أنهم مستمرون "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
RT
MENAFN15022024000208011052ID1107858833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.